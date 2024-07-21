親巴名模Bella Hadid代言慕尼黑奧運復刻鞋惹爭議　Adidas急喊停

德國體育用品製造商Adidas（又譯阿迪達斯）7月19日表示，已終止與公開支持巴勒斯坦的著名模特兒Bella Hadid的廣告合作，稱將立即「修改剩餘的廣告活動」。



法媒19日指，有關廣告中的運動鞋SL 72最初1972年奧運會亮相，因11以色列運動員和1德國警察被殺而蒙上陰影。當屆奧運發生「慕尼黑慘案」，巴勒斯坦武裝組織「黑色九月」闖入奧運村殺死11名以色列運動員。

Bella Hadid代言德國體育用品製造商Adidas的產品。（Adidas）

Bella Hadid出生於美國，父親是巴勒斯坦人，她自以巴戰爭爆發來公開支持巴人，而她代言這款鞋引起親以團體的反對。

大批網民在社媒上表達對Bella Hadid的支持，批評並呼籲抵制Adidas。以色列駐德國大使館則批Bella Hadid有巴勒斯坦血統，指她過去曾散布「反猶太主義」言論，並「煽動」針對以色列人和猶太人的暴力行為。