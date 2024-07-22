拜登支持賀錦麗出選　共和黨祭策略狙擊　眾院議長促拜登辭職

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退選，副手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）獲背書，民主黨一片讚嘆或感慨，來自對手共和黨的眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）則敦促拜登立即辭去總統職務。



法媒報道，拜登星期天（7月21日）宣布退出2024年美國總統選舉，支持副總統賀錦麗接棒競選。眾議院議長約翰遜隨後在一份聲明中說：「如果拜登不適合競選總統，他也不適合擔任總統。他必須立即辭職。11月5日的選舉日來得太快了。」

一直與拜登較量的共和黨前總統特朗普則在電話中告訴美媒，拜登是美國歷史上最糟糕的總統。他還認為，賀錦麗比拜登更容易被擊敗。

2024年5月8日，美國總統拜登（Joe Biden）和眾議院議長約翰遜（Mike Johnson，右）出席在國會山莊舉行的猶太大屠殺紀念日活動。（Reuters）

自6月兩黨總統候選人首場電視辯論以來，拜登因高齡和認知與行動能力等方面表現欠佳而遭受質疑，特朗普和支持者則信心不減。7月13日以來的八天裏，特朗普集會槍擊事件進一步提振了共和黨的士氣。

路透社引述知情人士報道稱，特朗普的競選團隊數周來一直在準備針對賀錦麗的應對計劃。團隊稱，將儘可能地把賀錦麗與拜登的移民政策聯繫在一起，這個問題也是共和黨人用以攻擊拜登的關鍵課題。

第二道攻擊線則圍繞經濟展開。民意調查顯示，美國人對高昂的食品和燃料成本以及利率感到不滿。

圖為美國總統拜登2024年7月11日在美國華盛頓舉行的北約75周年峰會舉行期間出席新聞發布會。（Reuters）

支持特朗普的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」（Make America Great Again Inc.）星期天說，將撤下原定在亞利桑那州、佐治亞州、內華達州和賓夕法尼亞州等戰場州播放的反拜登電視廣告，改而換上攻擊賀錦麗的宣傳。

這則30秒的廣告指責賀錦麗向公眾隱瞞拜登體弱多病的事實，並試圖將拜登政府的記錄完全歸咎於她。解說員說：「她知道喬無法勝任這份工作，所以她來做。看看她都幹了些什麼：邊境入侵、通貨膨脹失控、美國夢破滅。」

民主黨尚未決定如何向前推進，儘管有拜登的支持，目前仍不能保證賀錦麗確定會成為該黨的提名人。賀錦麗和盟友已經開始外聯工作，爭取黨代表的支持。

2024年6月10日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席在白宮舉行六月節音樂會。（Reuters）

政治戰略家說，賀錦麗作為民主黨提名人，或許將以無法預料的方式改變選情。她的年齡、種族等背景，將與特朗普形成一種全新的對比，而美國在248年歷史中還沒有選出過一位女總統。

民主黨戰略家莫里諾Rodell Mollineau說，賀錦麗將能夠開展更有活力的競選活動，激發年輕選民和有色人種的熱情。她作為前檢察官，也能利用自身多年的訴訟經驗，在公眾輿論場上有效地「檢控」特朗普。

共和黨政治顧問Jaenette Hoffman則指出，儘管賀錦麗會給選票帶來反差，她與拜登的密切關係會拖累她的競選，她「並不代表美國正在尋求的變革」。