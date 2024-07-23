王毅晤馬爾代夫外長 雙方冀深化合作及拓展旅遊等交流
撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、外交部長王毅7月22日在北京，與馬爾代夫外長扎米爾（Moosa Zameer）舉行會談。王毅指出，中馬關係正站在新的歷史起點上，中方願同馬方一道努力，深化政治互信，加強各領域互利合作，不斷充實中馬全面戰略合作夥伴關係內涵。
王毅介紹了中國共產黨二十屆三中全會情況，表示剛剛勝利閉幕的全會提出300多項重要改革任務，釋放進一步擴大高水平對外開放的明確信號，相信將為包括馬爾代夫在內的世界各國提供新的合作機遇。中方願同馬方一道，弘揚和平共處五項原則精神，在共建「一帶一路」框架下，進一步深化投資、金融、藍色經濟、數字經濟、綠色發展等領域務實合作，拓展旅遊、教育等人文交流。
扎米爾表示，中方長期以來為馬經濟社會發展提供了大力幫助，馬方深表感謝。馬方堅定恪守一個中國原則，願繼續積極參與共建「一帶一路」，進一步深化雙邊經貿、金融、旅遊、人文等領域互利合作，並秉持和平共處五項原則，朝著構建馬中命運共同體的方向共同努力。
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