中國斡旋巴勒斯坦哈馬斯與法塔赫在華和解對話　達成《北京宣言》

央視新聞23日稱，巴勒斯坦各派別內部和解對話7月21日至23日在北京舉行。今天（23日）上午，巴勒斯坦各派別內部和解對話閉幕式舉行。CGTN記者團稱，和解對話閉幕禮在北京舉行，雙方簽署《北京宣言》



法媒稱巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）與法塔赫Fatah，又稱巴勒斯坦民族解放運動）的高級官員將於7月20日和21日在北京會面，以重新尋求和解。

報道指哈馬斯代表團將由駐卡塔爾的領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）率領，而法塔赫代表團將由副領導人阿魯爾（Mahmoud Al-Aloul）率領。

此次在北京會面的目的是「是通過對過去協議的承諾來結束分裂狀態，並就下一階段巴勒斯坦各團體之間的關係達成一致」。

哈馬斯和法塔赫4月已在北京進行過第一輪磋商。而原定6月中在中國舉行的第二輪和解對話，哈馬斯和法塔赫官員在6月24日向路透社稱確認延期。

圖為2017年10月12日，薩利赫·阿魯里（Saleh al-Arouri）以哈馬斯代表團團長身份，於埃及出席與法塔赫高層阿扎姆（Azzam al-Ahmad）簽署和解協議的儀式。（Reuters）

《紐約時報》7月15日引述哈馬斯與法塔赫官員稱，中國將組織雙方高層會晤。在北京。

中國外交部16日回應時未有證實，但指中方同有關各方努力方向一致，願同各方加強溝通協調。

部門發言人林劍16日回應稱，中方一貫支持巴勒斯坦各派通過對話協商實現和解、團結，願為巴各派開展和解對話，提供平台、創造機會，中方同有關各方的努力方向一致，願同各方加強溝通協調，為實現巴勒斯坦內部和解這一目標共同努力。

兩派4月底傳出在北京會談的消息後，中國外交部4月30日證實兩方應邀到北京磋商，並指雙方充分表達通過對話協商實現和解的政治意願。林劍當天在例行記者會表示，應中方邀請，哈馬斯和法塔赫代表日前到北京磋商，就推進巴勒斯坦內部和解，深入坦誠對話。