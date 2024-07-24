歐盟下令Meta改善措施　解決「付費買私隱」模式憂慮

歐盟消費者保護機構週一（7月22日）下令Facebook母公司Meta採取措施，以緩解歐洲消費者團體對Meta旗下平台「付費或同意」（pay or consent）商業模式的擔憂，否則它將對面臨當局的進一步行動。



去年底，Meta在歐盟推出新的「付費或同意」模式，這意味着Facebook和Instagram用戶必須付費以避免私人資料被Meta的系統收集，或是同意共享私人資料以繼續免費使用這兩個平台。歐洲多國，包括法國和西班牙的多個消費者團體過後就此事向歐盟消費者保護合作網絡（CPC）投訴。

CPC週一致函Meta，要求它對「付費或同意」模式做出整改，理由是這種模式可能是不公平和違法的。

信中指出，Meta以「免費」的字樣誤導消費者，但不願意付費的用戶實際上必須同意讓Meta利用他們的個人資料給他們展示個人化的廣告。若要了解Meta會如何使用他們的個人資料，用戶必須在Facebook和Instagram應用或網站尋找並點擊連結，到服務條款或私隱政策的不同部分查看，這可能令消費者感到混亂。

此外，Meta也被指使用模糊的措辭，例如暗示付費消費者完全不會看到廣告，但他們仍可能在瀏覽其他用戶分享的內容時看到廣告。

信中要求Meta在9月1日前回復，並提出解決方案。與CPC協調此次行動的歐盟委員會說：「如果Meta沒有採取必要措施來解決這些關切，CPC當局可能決定採取執法行動，包括制裁。」

對此，Meta發言人堅稱，公司一直遵守相關規定。「訂閱（subscriptions）作為廣告的一種替代方式，在許多行業都是一種成熟的商業模式。無廣告訂閱遵循歐洲最高法院的指引，我們相信它是符合歐洲法規的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

