恰逢華府政局大變　以色列總理內塔尼亞胡訪美　政治鋼線怎麼走？

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯納坦雅胡）將訪美，會在美國會聯席會議發表講話。他登機前數小時，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替現任總統拜登（Joe Biden）參選。他對兩黨該做什麼平衡，以及如何爭取支持？這些問題都令這個訪美行程變成「冒險之旅」。



在他的專機降落美國後，便將面臨一堆問題，包括如何面對民主黨內進步派的新面孔，又不激怒可能在11月大選中取勝的美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。

以色列巴伊蘭大學美以關係專家吉爾博亞（Eytan Gilboa）在拜登退選前說，避免惹惱任何一方都非易事。他說，「這次訪問有一些地雷和陷阱。」

這次美國大選對以色列利害攸關。以色列正面對多條戰線的風險，除了想做到他口中殲滅哈馬斯的目標，還面臨與黎巴嫩在邊境或爆發戰爭，此外有伊朗在背後支持的也門胡塞武裝跟以色列的衝突也在不斷加劇。以色列希望確保美國穩定的武器供應、情報、在國際提供外交支持、甚至是可能的直接軍援，來擊敗或震懾對手。

惟內塔尼亞胡與美國兩黨的關係都存在緊張。一些民主黨人仍對他2015年在美國會發表的演講不滿。當年他抨擊奧巴馬政府的伊朗政策。與此同時，特朗普不滿內塔尼亞胡2020年大選後對拜登表示支持。

內塔尼亞胡登機訪美前，在特拉維夫的機場發表講話：

美國對以色列的支持，在2024年春季看來已沒那麼堅定，美國多間大學爆發支持巴勒斯坦的示威，拜登政府出於擔憂加沙平民傷亡暫停交付一些武器的，參議院多數派領袖舒默（Chuck Schumer）甚至叫內塔尼亞胡下台。美國對以色列的外交與軍事支持最終會變成怎樣，內塔尼亞胡希望心裏「有個譜」。這個演說的影響力，或將非常大。

內塔尼亞胡22日在特拉維夫的停機坪上發表講話，對於有人認為他會在演說中表達會疏遠兩黨任何一方的說法，派出「定心丸」。

他說「我將尋求兩黨的支持，這對以色列至關重要，我會告訴兩黨的朋友，無論美國人民選擇誰作為下一任總統，以色列仍然是美國在中東不可或缺的強大盟友。」

內塔尼亞胡是應共和黨籍的眾院議長約翰遜（Mike Johnson）和參議院多數黨領袖、紐約州民主黨人舒默之邀前往美國發表演講。除了拜登和賀錦麗，他26日在特朗普位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園與他會面。

2023年10月18日，美國總統拜登訪問特拉維夫，會見以色列總理內塔尼亞胡（不在圖中）與戰時內閣成員。（Reuters）

圖為美國國會議事廳。拜登2024年3月7日發表今屆任內最後一份國情咨文。（Reuters）

民主黨人例牌杯葛

有一批美國民主黨議員已表明，對他的演說實行杯葛。美國《政治報》7月23日稱，至少18名眾議民主黨人與9名參院民主黨人公開說不會出席。

該報稱，2015年，58名議員在內塔尼亞胡於美國會發表演說是缺席。民主黨的幕僚預計，今次的缺席人數或差不多。

《華爾街日報》24日引述一些國會助理私下暗示，可能有50至100人杯葛他的演說。

有些人說，不出席是出於反對他的政策，有些人則說因為與個人日程安排有衝突。有些進步派人士如桑德斯（Bernie Sanders）更直接，稱最初根本不應邀請他。自由派的奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）直言他是罪犯。

2023年10月18日，美國總統拜登訪問特拉維夫，會見以色列總理內塔尼亞胡（不在圖中）與戰時內閣成員。（Reuters）

2024年7月23日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在美國威斯康星州一所高中，以總統參選人身份發表首個演說。（Reuters）

難以討好多方 鋼線怎麼走？

21日獲現任總統（Joe Biden）拜登背書競選總統的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）都不會出席，她已預定美國時間24日前往印第安納波利斯（Indianapolis）。不過她的幕僚稱，她跟內塔尼亞胡一對一的會面已安排。

與拜登相比，賀錦麗對以色列的批評很強硬，她的立場與民主黨的進步派更接近。內塔尼亞胡須小心避免再度在美炒熱有關以色列的爭議。不然正在賀錦麗競選的會抓住他的演說內容，制定她上任後的以巴政策。

他倘表現得討好民主黨人，有可能進一步令特朗普不高興，後者已曾斥責內塔尼亞胡「忘恩負義」。

他以色列國內極端民族主義執政夥伴也是這個演說的受眾之一，他們對內塔尼亞胡政治生涯有決定性影響。此外，以色列舉國上下都在注視這場演講，擔心講話可能會弄巧成拙，招致不必要的關注或更多怨恨。