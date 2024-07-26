王毅老撾出席東盟外長會議　分別與俄羅斯印度外長會面

中共中央政治局委員、外交部長王毅7月25日在老撾萬象出席東盟外長會議期間，分別與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。



新華社報道，王毅與拉夫羅夫會面時表示，中俄同為亞太重要國家和東盟對話夥伴國，可就東亞合作保持溝通協調。北京方面願與莫斯科共同維護以東盟為中心、開放包容的區域合作架構，推動現有東亞機制加強合作共識，促進地區和平穩定繁榮。

他亦指，面對變亂交織的國際形勢和外部干擾阻力，中俄應秉持永久睦鄰友好的初心，堅定相互支持，維護各自核心利益，始終成為彼此發展振興的同路人、好夥伴。

拉夫羅夫認為，在中俄兩國元首戰略引領下，兩國保持密切溝通，強化戰略協作，共同維護公平公正的國際秩序，踐行真正的多邊主義，為構建多極世界注入了正能量。俄羅斯會與中方一同推進各領域合作，並共同支持東盟中心地位，防止域外勢力破壞干涉。他亦祝賀中方成功推動巴勒斯坦各派別簽署《北京宣言》，表示俄方將共同致力於恢復中東和平。

而王毅與蘇傑生會面時則強調，中印作為毗鄰而居的兩大發展中國家和兩大新興經濟體，應加強對話溝通，增進理解互信等，推動雙方關係實現改善和穩定可持續發展，應對全球性挑戰應體現「全球南方」國家的團結合作。

蘇傑生表示，保持雙邊關係穩定和可預測的發展完全符合雙方利益，對維護地區和平、推進多極化也具有特殊重要意義。因此印度願以歷史眼光、戰略思維和開放態度，尋找分歧解決辦法，推動雙邊關係回到積極、建設性軌道。

中印外長亦同意共同致力於維護邊境地區和平安寧，推動邊境事務磋商取得新進展。另外他們表示將加強在東亞合作平台和上海合作組織、二十國集團、金磚國家等框架下的溝通，共同踐行多邊主義，維護發展中國家正當權益。