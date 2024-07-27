巴黎奧運開幕式精彩瞬間：各國代表團登場　Celine Dion壓軸獻唱

撰文：洪怡霖
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巴黎奧運開幕式在塞納河畔盛大舉行，儘管天公不作美，下起大雨，仍澆不熄選手們的熱情，各國代表團乘船登場，加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）壓軸獻唱，為開幕式畫下完美句點。
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