中國男日本秋葉原爆竊被捕 闖家電器店偷86部iPhone等約值40萬元
撰文：許懿安
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日媒7月26日稱，日本東京警視廳搜索三課以竊盜、入侵，以及涉嫌從偷竊80多部智能手機為由，逮捕現年23歲、居住地點和職業不明的中國籍男子馬成名。他回應警方查問時否認有關指控，稱「我去過秋葉原，但我沒去過那間商店。」
《產經新聞》26日稱，馬成名遭控在7月2日凌晨4時左右闖入千代田區神田泉町的「家電市場秋葉原本店」，盜竊包括iPhone在內智能手機86部，還有記憶卡及遊戲軟件等，合計零售價約800萬日圓（約40.6萬港元）。
警方稱，馬成名乘坐他所效力的公司的汽車駛到案發現場附近，當時店面已關閉。馬男被指打破窗戶闖入商店。
日本富士新聞網（FNN）7月26日稱，商店閉路攝錄鏡頭拍下的影片顯示，熒幕左側出現一名男子，他是從位於商店後方、置於高處的窗戶闖入店內。
FNN稱，通往目標窗戶下方的狹窄通道寬約50厘米，看來只容得下1人通過。他通過通道，來到商店後的窗戶的下方，再設法爬入店內。
他將包括大量智能手機在內的物品放入店內的1個紙箱。整個爆竊約7分鐘，他之後大搖大擺帶着它走出商店正門。
店員早上回來時發現商店窗戶被打破後報警。員工說，店內幾乎所有的iPhone手機都被偷走。
《產經新聞》26日稱，馬男當天他以約100萬日圓的價格向新宿區的一間代購店轉售10多部智能手機。
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