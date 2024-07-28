梨泰院人踩人危機？人多到呼吸困難樂迷報警　首爾音樂派對急停辦

韓國首爾差點再釀2022年除夕梨泰院的人踩人慘劇。7月27日在聖水洞舉行的室內音樂派對，由於現場湧入過多人流，現場樂迷感到不適，消防局接獲民眾通報，最後導致活動提前數小時結束，現場有5人表示呼吸困難。



韓聯社28日報道，英國音樂活動組織機構Boiler Room在首爾一棟大樓內舉辦「Boiler Room Seoul 2024」，活動從27日晚上9時開始進行。

由於現場湧入過多的人流，現場被擠得水洩不通，且音樂活動是在室內舉辦，當地消防部門和警方也接獲民眾通報，表示現場人流過多、有重演2022年10月梨泰院人踩人悲劇的可能。最後，原定28日上午4時結束的活動，於上午1時被迫取消。

2024年7月27日，韓國首爾舉行Boiler Room音樂節，由於現場人數過多險釀成2022年黎泰院人踩人事件的翻版。節目主辦方最後決定提前結束活動。（X@ozarokofficial）

現場雖然沒有造成任何人員傷亡，但有5名觀眾表示有「呼吸困難」的症狀，在接受適當的治療後，已先行回家。

消息人士指，該活動空間其實最多只能容納2000人，但是主辦單位卻賣出6000張門票。