以色列揚言開戰　真主黨撤離兩處陣地　漢莎取消來往貝魯特航班

匿名消息人士星期天（7月28日）披露，在以色列恫言將對發射火箭彈擊中戈蘭高地村莊的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）進行報復後，真主黨已經撤離位於黎巴嫩南部和東部的陣地。



貝魯特機場的一些航班已被取消或延誤，黎巴嫩中東航空公司（MEA）表示，隨着以色列和真主黨之間的緊張局勢升級，其航班時間表受擾亂與保險風險有關。

漢莎航空稱，取消今明兩日來往貝魯特的航班。

以色列安全內閣28日召開會議，授權總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，內坦亞胡或內坦雅胡）和國防部長加蘭特（Yoav Gallant）決定對真主黨的致命襲擊作出回應的「方式和時間」。加蘭特誓言要「嚴厲打擊敵人」，再度引發了加沙地帶戰爭蔓延的擔憂。

一名接近真主黨的消息人士告訴法新社，真主黨已從南部和貝卡谷地（Bekaa Valley）的一些陣地撤出，他們認為這些陣地可能成為以色列的目標。由於未獲准接受媒體採訪，這名消息人士要求不具名。

敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）則說，為應對「潛在的以色列空襲」，親伊朗團體和真主黨附屬戰鬥人員已從首都南部和大馬士革鄉村以及敘利亞控制的戈蘭高地部份地區的「陣地」撤離。

星期六（27日）發生的火箭彈襲擊擊中戈蘭高地（Golan Heights）邁季代勒舍姆斯（Majdal Shams）一村莊一個足球場，炸死12名青少年和兒童，另有18人受傷。真主黨否認與此次襲擊有關。

伊朗支持的真主黨在黎巴嫩東部與敘利亞接壤的貝卡谷地和黎巴嫩南部勢力強大，自去年10月以來，真主黨幾乎每天都從黎巴嫩南部對以色列陣地發動襲擊，以示支持哈馬斯。

本文獲《聯合早報》授權轉載

