英國紹斯波特兒童舞班遇襲　17歲刀手釀2死9傷　當中8人危殆

英國紹斯波特（Southport）警方7月29日表示，當地發生重大持刀襲擊案。英國媒體報道，一班兒童正參加由舞蹈學校舉辦、以Taylor Swift為主題的活動，一名來自附近蘭開夏郡班克斯（Banks）的17歲少年，已因涉嫌謀殺被捕，警方指該事件未被視為與恐怖活動有關。警方證實，兩名兒童死亡，另外9人受傷。傷者中包括2名成人、6名兒童情況危殆，所有受傷者均被刺傷。首相施紀賢（Keir Starmer）發聲明，對事件表示震驚，並對所有受害者及家人致哀。



圖為2024年7月29日，英國紹斯波特（Southport）發生持刀襲擊案，警方封鎖現場一帶。（電視畫面截圖）

警方表示，7月29日早上11時50分接報稱，紹斯波特Hart街一處房產發生持刀襲擊，緊急服務人員介入。 據了解，孩子們正在舞蹈學校參加活動，當時歹徒手持一把刀走進了學校。相信兩名受傷成年人，曾勇敢地試圖保護兒童。目前調查仍處於初期階段，兇徒襲擊動機尚不清楚。

目擊者指孩子身中多刀

事後大批救護車趕抵現場。 有警員稱到達現場時被畫「震驚」，多名兒童遭到嚴重襲擊。有參與救援的目擊者稱，事後看到孩子們倒在血泊，有孩子身中多刀，形容「「這絕對是故意的，這個人瘋了！」

內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）在X表示：「我對紹斯波特發生的嚴重事件深感擔憂。我的所有想法都與受影響者的家人和親人在一起。我已與默西塞德郡（Merseyside）警察和犯罪專員交談，向警方表達全力支持，並感謝緊急服務人員的回應。」

圖為2024年7月8日，英國內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）到訪倫敦南部社區，並與警方討論治安問題。（Reuters）

當地日前亦有持刀襲擊案

警方指出，紹斯波特27日亦曾發生持刀襲擊案，當日下午5時20分剛過，緊急服務部門接獲報案稱，一名18歲跨性別女性在Albert路一處房產內被刺傷。受害者被送往醫院接受治療，目前情況穩定。38歲疑犯Mark Henderson被指控犯有企圖謀殺罪。