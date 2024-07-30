抗議委內瑞拉大選結果　全國爆大規模示威　法媒：1死40多人被捕

委內瑞拉大選當地時間7月28日結束，該國選舉委員會宣布確認總統馬杜羅（Nicolás Maduro）勝選連任。然而反對派表示，有證據證明自己實際上在選舉擊敗馬杜羅。全國截至30日爆發183宗反政府示威，至少1人死亡和40多人被捕。



2024年7月30日，民眾在委內瑞拉各地舉行「Cacerolazo抗議活動」，人們上街頭敲打各種廚房用具示威。圖為民眾在委國拉克魯斯港（Puerto La Cruz，暫譯）示威。（Reuters）

路透社7月30日報道，大量民眾在委內瑞拉各地舉行「Cacerolazo示威活動」，這是一種傳統拉丁美洲的抗議活動，人們上街頭敲打各種廚房用具示威。

在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）的示威中，當地警方以催淚彈驅散人群，並以長盾和警棍設置路障。在Falcón州的首府，有示威者在推倒一尊已故前總統、馬杜羅導師查韋斯（Hugo Chávez）的雕像後歡呼。

法媒29日稱，示威活動已有至少1人死亡和40多人被捕。

馬杜羅30日在總統府的現場直播中表示，他的部隊正在針對暴力示威者採取行動：「我們一直在關注極右翼勢力，我可以告訴委內瑞拉人民，如果他們造成傷害，我們就會採取行動回應。」