美菲2+2會談　小馬可斯：兩國須定期接觸　靈活應對南海問題

為確保靈活應對菲律賓與中國的海上緊張局勢，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）說，馬尼拉和華盛頓須定期接觸。



小馬可斯週二（7月30日）在馬拉坎南宮（Malacañang Palace）接待到訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）和防長特奧多羅（Gilberto Teodoro）之後與兩名美國部長舉行「二加二」會談。這是馬尼拉首次主辦菲美外長及防長「二加二」會談。

小馬可斯說：「我很高興這些溝通渠道非常暢通，這樣我們一起做的所有事情，包括在聯盟方面，或者在西菲律賓海和印太地區的具體情況方面，都會得到不斷評估和再評估，因此我們在應對方面非常靈活。」

過去一年多來，菲律賓與中國在南海一再發生摩擦。上個月17日，菲中船隻又再碰撞，造成一名菲律賓軍人失去一根手指。菲方稱中國海警船「故意高速撞擊」。

小馬可斯與布林肯和奧斯汀會談過後，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）公布，雙方討論「在南海共同維護國際法的承諾」，兩名美國部長強調華府根據《美菲共同防禦條約》對菲律賓「鐵一般的承諾」。

美國國務卿布林肯及防長奧斯汀7月30日訪問馬尼拉，與菲律賓總統小馬可斯會面。（Reuters）

美向菲提供5億美元 助軍事現代化

布林肯在會後的聯合記者會上宣布，美國將向菲律賓提供5億美元的軍事資金，以加強美菲之間的安全合作。

布林肯說，這是一項千載難逢的投資，旨在協助菲武裝部隊和海岸警衛隊實現軍事現代化。

這筆資金是美國今年4月批准的20億美元外國軍事融資的一部分。這20億美元將用於協助印太國家「應對中國的挑釁」。美國國防部此前也提出撥款1億2800萬美元，對美軍可使用的菲律賓軍事基地進行基礎設施提升。美菲去年2月擴大《強化防務合作協議》，菲律賓多開放四個軍事基地供美軍使用，這使美國在菲律賓可用的基地增至九個。

特奧多羅在記者會上說：「花在強化菲律賓防禦能力以及阻遏非法侵略的每一比索或美元，都有助於對抗任何威脅，無論是來自中國或任何方面。」

美國將在11月舉行總統選舉，奧斯汀向小馬可斯表明，在後拜登時代，美國將繼續加強與菲律賓的關係。奧斯汀說：「過去三年半情況非常好，我期待接下來三年半或四年繼續增進和強化這段關係。」

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）任內捨棄菲美同盟關係，改而向中國靠攏。小馬可斯2022年6月上任後積極修復菲美防務關係，兩國聯手對抗中國，越走越近。

本文獲《聯合早報》授權轉載

