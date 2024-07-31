哈尼亞遇刺：美國防長促降溫以色列未回應　土俄警告危機擴散升級

巴勒斯坦哈馬斯（Hamas）政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭一場空襲中身亡，或將對中東局勢有重大影響。哈馬斯指控是以色列所為，惟以色列未回應。以色列盟友美國白宮拒評。伊朗、巴勒斯坦、俄羅斯譴責。



哈馬斯高級成員祖赫里（Sami Abu Zuhri）在哈尼亞死訊公開後向媒體說，哈馬斯是一個機構和一種意識形態，不會受領袖遇刺身亡影響。他說哈馬斯正在發動一場公開戰爭來解放耶路撒冷，並準備付出各種代價。祖赫里又說，是次刺殺行動將不會達成它的目標。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）稱華盛頓將努力緩和緊張局勢，他還表示，中東戰爭並非不可避免，如果以色列受到攻擊，美國將幫助保衛以色列。

土耳其譴責事件，稱這次襲擊旨在將加沙戰事擴大到區域層面。土耳其外交部發聲明稱：「事件再次表明，以色列總理內塔尼亞胡政府無意實現和平。」

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）稱，刺殺哈尼亞的「鮮血永遠不會白流」。伊朗官媒引述卡納尼的話說：「哈尼亞在德黑蘭的殉難將加強德黑蘭、巴勒斯坦和抵抗運動之間深厚且牢不可破的聯繫。」

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）強烈譴責在德黑蘭殺害哈馬斯領導人哈尼耶的行為。以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以軍正對局勢進行評估，並說：「本土防禦政策沒有變化」。

俄羅斯外交部副部長波格丹諾夫（Mikhail Bogdanov）31日稱：「這是一起絕對不可接受的政治謀殺，將導致緊張局勢進一步升級」。