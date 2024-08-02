美俄換囚　WSJ記者獲釋回國　拜登賀錦麗到場迎接

美國及俄羅斯8月1日進行冷戰結束以來最大規模換囚行動，俄羅斯釋放《華爾街日報》（Wall Street Journal，簡稱WSJ）記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）、前美國海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）等16人，換取西方國家將8名囚犯送回莫斯科。而格爾什科維奇等人在飛機在當天深夜飛抵美國，總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）到場迎接。



美俄換囚：格爾什科維奇8月1日深夜返抵美國，副總統賀錦麗上前迎接。（Reuters）

美俄換囚：格爾什科維奇8月1日獲釋回國，並與美國總統拜登握手。（Reuters）

作為交換點及參與協調的土耳其表示，已轉送俄羅斯的名單共10人，當中包括兩名未成年人士，雙方交換人數為26名。俄羅斯方面釋放的16人中，有13人送到德國、3人送到美國。參與釋放俄國囚犯的西方國家，還包括波蘭、斯洛文尼亞、斯洛伐克、挪威。德國證實，在德國因謀殺被判無期徒刑的克拉西科夫（Vadim Krasikov）獲送返俄國，他被指殺害一名前車臣叛軍。而獲釋往德國的名單中，有1人是由白羅斯釋放。

美俄換囚：載有《華爾街日報》記者格爾什科維奇、退役海軍陸戰隊成員惠蘭（Paul Whelan）及RFE記者Alsu Kurmasheva的飛機在8月1日深夜抵達馬里蘭州安德魯斯空軍基地。（Reuters）

圖為2024年8月1日，美國總統拜登（Joe Biden）就換囚發表講話，身旁為獲釋者的家屬。（Reuters）

路透社報道，美國政府及其他幾個國家，與俄羅斯展開超過一年的秘密談判。報道指出，俄羅斯釋放的名單中，包括3名美國公民，除格爾什科維奇及惠蘭，還有自由歐洲電台/自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）的俄裔美籍記者Alsu Kurmasheva。至於被送往德國的人士，為德國國民和俄羅斯政治犯，料包括擁美國綠卡的俄羅斯反對派政治人物卡拉-穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）。

獲送回俄羅斯的8人，有3人原關押於美國，其餘分別關押於波蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞、德國、挪威。當中包括德國釋放的克拉西科夫（Vadim Krasikov）。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社1日報道，有目擊者看到一架屬於俄羅斯政府的飛機抵達土耳其首都安卡拉（Ankara），消息指他們將先接受身體檢查。