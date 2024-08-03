德國加入美國主導駐韓多國部隊　聯合國軍第18個成員國

據「聯合國軍」網站和路透社消息，當地時間8月2日，德國正式成為以美國為首的駐韓國「聯合國軍司令部」（UNC）的第18個成員國。



當天，「聯合國軍司令部」在位於韓國首爾南部的平澤軍事基地舉行加入儀式。德國國防部長鮑里斯·皮斯托瑞斯在儀式上發表講話，強調了德國對「印太」地區和平與安全的承諾，承諾將堅決反對「那些意圖破壞和平與穩定、攻擊我們共同秩序的人」。

皮斯托利斯還宣佈，德國將從9月起在韓國部署現代化A319 OH偵察機，稱此舉「將使我們能夠從空中確保軍備控制協議得到遵守」。

當被問及歐洲國家加強與該地區的軍事聯繫可能加劇緊張局勢的擔憂時，皮斯托瑞斯對記者說：「沒有理由感到被這一決定激怒。我們只是堅守我們對基於規則的國際秩序的承諾。」他還說，德國將共同承擔保護朝韓邊界的責任，從而將德國對該地區安全與穩定的承諾提升到更持久的水平。

美國陸軍上將、「聯合國軍司令部」司令兼駐韓美軍司令保羅·拉卡梅拉表示，德國加入「聯合國軍司令部」是加強國際合作的重要一步。韓國也對德國的加入表示歡迎。

路透社提到，疫情期間，德國關閉了駐朝鮮大使館。皮斯托瑞斯表示，他不知道德國是否提前就加入「聯合國軍司令部」與朝鮮進行溝通。德國駐韓大使館發言人則稱，德國軍隊在朝鮮半島的具體角色尚未確定。

據介紹，「聯合國軍」是1950年7月7日根據聯合國安理會通過的美國以朝鮮戰爭為由提出「建議聯合國成員國向大韓民國提供為制止武裝進攻並恢復這一地區的國際和平與安全所必需的援助」，並且提出以集體安全為理由制裁朝鮮的決議。

目前，「聯合國軍」有18個成員國。成員國分別為：美國、英國、法國、加拿大、澳洲、新西蘭、荷蘭、比利時、盧森堡、希臘、土耳其、哥倫比亞、泰國、菲律賓、南非、埃塞俄比亞、意大利和德國。

圖為2024年3月在德國柏林飄揚的德國國旗（Getty）

「聯合國軍「是冷戰時期的產物，並非聯合國實體，也不在聯合國命令和控制範圍內；它不是安理會附屬機構也不通過聯合國預算資助。

2013年7月，聯合國曾發文稱：「由安理會第84號決議授權成立的國際部隊並不是聯合國維持和平行動。這支部隊並不是在秘書長的權力之下，而是在美國的統一指揮下。關於其在戰鬥時期中行動的報告並未提交給聯合國的任何機構。1975年，聯大通過第3390號決議，要求解散『聯合國軍司令部』。」

聲明特別指出，聯合國在當時無法對這隻部隊進行任何控制，其指揮權完全由美國操縱。消息最後提供了更加詳盡的資料，其中透露的訊息表明，至今仍在朝鮮半島存在的「聯合國軍司令部」早已被聯合國要求解散。然而，這一決議在執行過程中卻遭到了美國一再的拖延和抵制。

去年11月，我外交部發言人毛寧指出，眾所周知，所謂「聯合國軍」是冷戰產物，於法無據，早已不合時宜。有關國家打着「聯合國軍」的幌子舉行會議，挑動對抗，製造緊張，是在為半島局勢火上澆油。中方敦促有關國家停止盜用聯合國之名謀取私利，以實際行動維護半島和平穩定。

近年來，以美國為首的北約開始東進亞太，試圖攪動地區局勢。中方已多次予以堅決反對。

今年7月，我外交部發言人林劍重申，北約作為冷戰遺存和全球最大軍事集團，一邊聲稱自己是區域性、防禦性組織，一邊不斷越界擴權，挑動對抗，大搞霸道霸凌。北約所謂的安全，是以犧牲別國安全為代價，其所做所為給全球和地區帶來了極高的安全風險。

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