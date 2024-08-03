以色列聘伊朗特工放炸彈？伊朗：哈尼亞死於外部襲擊　受美國支持

哈馬斯最高領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗遇襲身亡，全球輿論譁然。然而，哈尼亞是死於「空襲」還是「牀下炸彈」，截至目前，伊朗、哈馬斯以及西方媒體仍眾說紛紜。



8月2日，英國《每日電訊報》援引兩名伊朗匿名官員的話稱，經調查，伊朗「出內鬼了」：以色列情報機構僱傭了多名伊斯蘭革命衛隊的特工，兩個月前就在哈尼亞下榻賓館安置炸彈。同日，美國《紐約時報》援引消息稱，伊朗已逮捕了二十多人，包括高級情報官員、軍事官員和賓館工作人員。

不過，伊朗伊斯蘭革命衛隊在當地時間3日發布聲明稱，經調查，哈尼亞死於「從房間外射入的短程炮彈」，同時指控以色列這一襲擊行動得到了美國的支持。

2024年8月2日，大批民眾在卡塔爾首都多哈的一座清真寺內，出席哈馬斯已故領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）的葬禮。（Reuters）

伊朗安保團隊中出了內鬼？

報道稱，兩名伊朗官員透露，據信，以色列情報機構摩薩德從伊斯蘭革命衛隊專門負責高級官員安保工作的「馬赫迪衛士組織」（Ansar al-Mahdi Protection Unit）招募了多名特工。

據透露，今年5月，有兩名伊朗特工選擇在哈尼亞最有可能下榻的賓館、位於德黑蘭北部的伊斯蘭革命衛隊招待所的的三個房間裏放置了爆炸裝置。據掌握這棟大樓監控錄像的伊朗官員說，監控中可以看到，特工們在幾分鐘內悄悄進出多個房間。

最初，以色列計劃在今年5月哈尼亞參加伊朗前總統萊希的葬禮時，對哈尼亞下手。但由於葬禮期間人群眾多，行動失敗的可能性很大，所以行動改在了當地時間7月31日進行。

據說，這些特工目前已經潛逃出境，但仍有一個線人身處伊朗。

「這是伊朗的恥辱，也是一個巨大的安全漏洞，」一名伊斯蘭革命衛隊官員表示，「這件事是怎麼發生的，大家還是有疑問，我同樣搞不明白。其中肯定有更高層次的事情，只是沒人知道而已。」

圖為2024年7月31日，伊朗德黑蘭民眾舉行反以色列集會，悼念被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（IsmailHaniyeh）。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

伊斯蘭革命衛隊的另一名官員在接受《每日電訊報》採訪時說：「他們現在確定，摩薩德僱用了馬赫迪衛士的特工。經過進一步調查，他們在另外兩個房間發現了額外的爆炸裝置。」該官員還聲稱，伊斯蘭革命衛隊內部已經開始相互推諉，因為這件事「讓所有人都蒙羞」。

這名官員補充說：「在過去兩天裏，最高領袖多次召集所有指揮官：他想要答案。對他來說，解決安全漏洞比尋求報復更重要。」

據《每日電訊報》了解，伊斯蘭革命衛隊目前正在評估其對於以色列的報復選擇。其中，與黎巴嫩真主黨和其他伊朗「代理人」組織合作，直接襲擊以色列首都特拉維夫是首要考慮。

《以色列時報》晚些時候轉載了上述報道，同時補充稱，該報道內容似乎佐證了《紐約時報》此前在一篇報道中的說法。8月1日，《紐約時報》援引消息稱，導致哈尼亞及其保鏢喪生的爆炸，是由一枚精密的遙控炸彈引發的。有消息人士透露，該炸彈大約兩個月前被偷運到哈尼亞在德黑蘭賓館的房間。

據《紐約時報》2日報道，兩名了解調查情況的伊朗官員透露，伊朗政府已經逮捕了二十多人，其中包括高級情報官員、軍事官員以及哈尼亞遇害時所處賓館的工作人員。

這兩名官員稱，伊斯蘭革命衛隊專門的間諜情報部門已經接手調查，並正在追捕嫌疑人，希望能夠找到策劃、協助和實施暗殺行動的所有團隊成員。就在不久前，伊斯蘭革命衛隊發布聲明表示，哈尼亞遇襲事件「所涉範圍和細節正在調查中，並將在適當時候公布」。

哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，才跟伊朗最高精神領袖哈梅內伊會面（Ayatollah Ali Khamenei）。（Reuters）

伊斯蘭革命衛隊：襲擊受美國支持

然而，伊朗伊斯蘭革命衛隊持不同立場，否認哈尼亞死於房間內提前安置的炸彈裝置。

據伊朗官方通訊社（IRNA）報道，當地時間3日，伊斯蘭革命衛隊發布哈尼亞之死相關的第三份聲明，公布了更多事件細節。聲明稱，經調查，一枚彈頭重量約為7公斤的「短程炮彈」，從建築物外部射向哈尼亞的住宿區域，並伴有強烈的爆炸。

「這次恐怖襲擊是由猶太復國主義政權策劃和實施的，並得到了美國犯罪政府的支持。」聲明寫道。

伊斯蘭革命衛隊還強調，誓要為哈尼亞報仇雪恨，並表示一定會在「適當的時間和地點」對以色列進行嚴厲懲罰和果斷回應。

中東局勢驟緊，伊朗誓言復仇

據伊朗媒體當地時間7月31日報道，哈馬斯政治局領導人、「一號人物」伊斯梅爾·哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡。伊朗和哈馬斯將矛頭對準以色列，誓言復仇，中東局勢「嚴重升級」。

哈馬斯方面稱，哈尼亞在參加伊朗新總統的就職典禮後，「於猶太復國主義者對其在德黑蘭住所的一次空襲中喪生」。伊朗最高領袖哈梅內伊誓言，伊朗有責任為哈尼亞的死「復仇」，「猶太復國主義政權應受到嚴厲懲罰」。伊朗新任總統佩澤希齊揚和伊朗革命衛隊也對事件發表了措辭嚴厲的聲明。

事件發生後，伊朗、卡塔爾、埃及、土耳其、俄羅斯、馬來西亞等國紛紛譴責。截至目前，以色列官方未就此次暗殺事件作出回應。由於以色列曾誓言要殺死哈尼亞及其他哈馬斯領導人，外界懷疑是以方所為。

圖為2024年7月4日，美國華盛頓，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出席軍官及其家屬的燒烤會。（Reuters）

美防長奧斯汀回應表示，他不認為中東的戰爭不可避免，但如果以色列受到攻擊，美國將幫助保衛以色列。美國務卿布林肯則說，美國對此「不知情、沒參與」。不過，伊朗外交部強烈譴責此事，並指控美國也是以色列實施這一「令人髮指的恐怖主義行為」的「幫兇」。

不過，截至目前，哈尼亞死亡原因尚未確定。此前有以色列媒體稱，一枚以色列製造的「長釘」反坦克導彈從哈尼亞住所附近發射，擊中了他身處的卧室。《紐約時報》等西媒說，哈尼亞是被藏於他下榻賓館的炸彈炸死的，但該說法遭到哈馬斯駐伊朗代表的駁斥。

值得一提的是，以色列情報人士曾透露，以色列是故意選擇在德黑蘭對下手。該人士解釋說，哈尼亞當時正處於伊朗安全保護之下，因此，哈尼亞遭暗殺會將伊朗置於兩難境地。

在各方就哈尼亞死因爭論之際，中東緊張局勢不斷加劇。美國Axios新聞網8月1日報道稱，據三名美國官員透露，拜登政府確信伊朗將向以色列發動大規模報復性空襲。另有與黎巴嫩真主黨關係密切的消息人士稱，伊朗方面與「抵抗軸心」組織成員討論了兩種回應的方案。

Axios新聞網沒有提及伊朗此次襲擊可能發生的時間。不過，報道引述美官員說法稱，美情報部門7月31日開始收到表明伊朗將採取報復行動的明確迹象，美方評估，伊朗及其「代理人」可能需要幾天時間來協調和準備對以色列的襲擊。

本文獲觀察者網授權轉載。

