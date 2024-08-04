憂以色列與真主黨爆全面衝突　法國跟進英美籲國民立即離開黎巴嫩

由於擔心以色列和黎巴嫩真主黨之間爆發全面戰爭，美國駐貝魯特大使館於8月3日敦促其公民持「任何可用的機票」儘快離開當地。英國外交部同日發聲明，呼籲英國國民應藉着商用選擇仍然維持開放之際，立即離開黎巴嫩。法國同日稍後亦發警示，敦促國民儘速離開。



法國《世界報》（Le Monde）3日報道，美國國務院將其對黎巴嫩的旅行建議提高至第4級，從「重新考慮」（Reconsider Travel）升級至「不要前往」（Do Not Travel）。

美國駐貝魯特大使館發聲明表示，離開黎巴嫩的商業交通選擇仍然存在。美方鼓勵那些希望離開黎巴嫩的人預訂所有可用的機票，即使該航班不會立即起飛或不是他們的首選航線。

英國外交部3日表示，正在透過部署「邊境部隊、領事官員和軍事人員」來加強對當地英國國民的支持。官員將為使館人員提供「額外支援」，而新增的軍事人員則負責提供「幫助英國公民行動」的支援。

外交部補充道，英方已派譴2艘登陸艦在地中海東部為有人道主義需求提供支持，英國空軍的運輸直升機亦處於待命狀態。

以黎衝突：2024年6月13日，在以色列佔領的戈蘭高地，真主黨和以軍的衝突持續。黎巴嫩一方受襲後冒出濃煙。（Reuters）

路透社4日報道，法國外交部當日發布旅行警示指，因應中東軍事局勢升溫，已呼籲法國公民離開當地，並重申不建議國民前往黎巴嫩。