馬里與烏克蘭斷交　指基輔助叛軍攻擊政府軍與瓦格納僱傭兵

位於西非的馬里（Mali）過渡政府8月4日發公報，宣布立即斷絕與烏克蘭的外交關係。



馬里指烏克蘭國防部情報總局發言人對馬里北部一場導致馬里軍人大量傷亡的戰鬥發言，顯示基輔涉及叛軍攻擊活動，因此即刻與烏克蘭斷絕外交關係。

馬里北部的圖阿雷格（Tuareg）叛軍表示，他們在北部數天的激烈戰鬥中，殲滅至少84名俄羅斯瓦格納（Wagner）傭兵和47名馬里士兵；這似乎是瓦格納自2年前介入協助馬里軍事當局打擊叛亂團體以來最慘重的失敗。

俄羅斯總統普京2023年7月29日在俄羅斯聖彼得堡舉行的俄羅斯-非洲峰會後的會議上與馬里過渡總統戈伊塔（Assimi Goïta）握手。（Reuters）

烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人尤索夫（Andriy Yusov）尚未證實基輔是否參與那一場戰爭，但他在7月29日於公共廣播公司Suspilne網站上發言稱，馬里叛軍已收到「必要」資訊以執行攻擊行動。馬里稱對「這種顛覆性言論深感震驚」。

馬里指尤索夫「承認烏克蘭參與了武裝恐怖組織懦弱、陰險和野蠻的攻擊，導致馬里國防安全軍成員陣亡」。

馬里政府表示：「烏克蘭當局的作為侵犯馬里主權，踰越外國干預範圍，而外國干預本身就應受譴責，這明顯構成對馬里的侵犯，以及對國際恐怖主義的支持。」

馬里過渡總統戈伊塔（Assimi Goïta）2023年7月28日在俄羅斯聖彼得堡出席俄羅斯-非洲峰會。（Reuters）

馬里2012年3月發生軍事政變，圖阿雷格（Tuaregs）武裝分子乘機攻陷北部基達爾（Kidal）等3個大區首府。2015年5月，馬里政府與北部地區部分武裝組織簽署和平與和解協議，同年6月，各方完成協議最終簽署。然而，馬里北部地區近年來仍衝突不斷，中部和南部地區的武裝襲擊也有增多趨勢。