哈馬斯新領袖猛人辛瓦爾　策劃2023年突襲　以色列急欲拔除眼中釘

路透社8月6日報道，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動哈馬斯當日發聲明說，哈馬斯在加沙地帶的領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）將接替日前遭暗殺身亡的哈尼亞（Isamil Haniyeh），成為哈馬斯政治局領導人。



報道稱，哈馬斯在一份簡短的聲明中說：「伊斯蘭抵抗運動哈馬斯宣布推選辛瓦爾指揮官為該運動政治局負責人，接替烈士哈尼亞指揮官，願真主憐憫他。」

辛瓦爾被外界認為是哈馬斯內部「強硬派」的代表，也被以色列指控是2023年10月7日突襲，即「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）行動的策劃人。

一名熟悉加沙停火談判的地區外交官告訴路透社，這一任命意味着若以色列要解決衝突，就必須面對辛瓦爾，「這是一個強硬的訊息，且不容妥協。」

2023年10月7日，巴勒斯坦武裝從加沙地帶向以色列發射火箭彈，圖為以色列南部城市阿什凱隆（Ashkelon）（Reuters）

美媒Axios6日引述半島電視台（Al Jazeera）說，哈馬斯官員哈姆丹（Osama Hamdan）指出，辛瓦爾是經哈馬斯協商一致選出的接班人，這一職位變動反映哈馬斯如何理解目前加沙地帶停火協議談判階段所面臨的挑戰。

哈姆丹還說，原本由哈尼亞副手、哈馬斯加沙副主席哈耶（Khalil Al-Hayya）領導的哈馬斯談判團隊不會改變，且辛瓦爾一直是談判的一部份。

有哈馬斯高層人士透露，曾被視為哈尼亞潛在接班人的前領導人沙阿勒（Khaled Meshaal）也對辛瓦爾表示支持，並表示這是「對加沙及其人民的忠誠」。路透社分析稱，這是哈馬斯團結在辛瓦爾周圍的標誌。

駐拉馬拉的巴勒斯坦政治分析家Nour Odeh表示，辛瓦爾在哈馬斯中迅速升任有影響力的職位，並領導着哈馬斯在加沙的行動。

她續稱：「哈馬斯選擇任命他為領導人，這不僅使加沙成為當地事件的前沿，而且肯定也成為哈馬斯運動動態的中心。就停火談判而言，這確實發出一個信號，即加沙作主。」

圖為2017年10月12日，薩利赫·阿魯里（Saleh al-Arouri）以哈馬斯代表團團長身份，於埃及出席與法塔赫高層簽署和解協議的儀式。其身後為哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）。（Reuters）

各方反應

以色列外交部長卡茨（Israel Katz）6日呼籲「迅速除掉」辛瓦爾，他在社交媒體X上稱：「任命恐怖分子辛瓦爾取代哈尼亞成為哈馬斯的新領導人，是迅速除掉他並將這個邪惡組織從地球上抹去的另一個有力理由。」

白宮拒絕就辛瓦爾的任命發表評論，但美國務卿布林肯（Antony Blinken）在6日的記者會上首度就此回應表示，在停火協議方面，即使在辛瓦爾被正式任命之前，他也是哈馬斯的主要決策者。「這取決於他，這是一個決定性的時刻。」

布林肯補充，以色列和哈馬斯都需要避免妨礙談判，並努力「毫不拖延、不找藉口地」達成停火協議。

他稱，美國直接告訴伊朗和以色列，沒有人有興趣讓中東衝突升級，各方都需要明白，更多的襲擊或導致不可預測和不可控制的後果，故採取措施緩解緊張局勢至關重要。

一名熟悉美國想法的人士對路透社稱，美方認為，選擇讓辛瓦爾「接班」表明哈馬斯可能會在停火談判中採取強硬立場，從而增加達成協議的難度。

圖為2024年8月1日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在蒙古國都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）出席記者會。（Reuters）

黎巴嫩真主黨當地時間6日晚間對辛瓦爾的任命表示歡迎，稱這是向以色列和美國發出的強烈信號，表明哈馬斯在決策上是團結一致。

真主黨在一份聲明中表示：「選擇來自被圍困的加沙地帶中心的兄弟辛瓦爾，他與抵抗戰士一起站在前線，與他的人民的孩子們在一起，在廢墟、封鎖、殺戮和飢餓之下，再次表明敵人通過殺害領導人所尋求的目標已經失敗。」

「重要反抗信號」？

辛瓦爾現年61歲，出生於加沙地帶南部汗尤尼斯（Khan Younis）一座難民營，是哈馬斯下設安全機構的主要創始人。辛瓦爾1988年因涉嫌殺害兩名以色列士兵被以方定罪，被關押20多年。他在獄中學會希伯來語。

2011年，辛瓦爾作為以色列和哈馬斯換囚協議中的一員獲釋，以方當時釋放1,000多被押巴勒斯坦人，換取遭俘虜的一名以軍士兵。辛瓦爾2017年成為哈馬斯在加沙地帶的領導人。

英國廣播公司（BBC）2023年11月20日報道，辛瓦爾一方面有着「汗尤尼斯屠夫」之稱，但也曾表現出務實的一面，支持與以色列暫時停火、交換囚犯以及與巴勒斯坦權力機構（PA）和解。一些反對者甚至批評他過於溫和。

2022年10月1日，哈馬斯加沙領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar，中）、哈馬斯高層Mahmoud al-Zahar（右）和哈馬斯運動國家倡議秘書長Mustafa Barghouti （左）出席一個在加沙清真寺的集會。（Getty）

按照以方說法，辛瓦爾是2023年10月7日下令偷襲以色列的主謀之一。哈馬斯當時自加沙地帶對以色列南部境內目標發動突然襲擊，以軍隨後轟炸加沙並發動大規模地面行動，以巴爆發新一輪衝突。

據半島電視台引述分析人士說，任命辛瓦爾的決定表明，在新一輪以巴衝突延後10個月後，哈馬斯領導人仍然堅定地支持對以色列發動「阿克薩洪水」行動的決定，而以色列試圖通過殺死其領導人來削弱哈馬斯的努力可能只會鞏固其強硬立場。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）2月1日曾稱，以軍已經打死或重傷一半哈馬斯武裝人員，哈馬斯在加沙地帶的領導人辛瓦爾逃亡後正「苟延殘喘」。不過，迄今為止辛瓦爾一直成功躲過以色列的追捕。

以色列總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特於2023年10月28日在以色列特拉維夫舉行記者會。（REUTERS）

半島電視台高級政治分析師Marwan Bishara說：「我認為，對加沙以及對辛瓦爾的關注，是一個重要的反抗訊號。事實上，哈馬斯不會失去加沙，哈馬斯仍將在加沙保持一股力量，因此其領導人還在那裡。」

此前，黎巴嫩真主黨軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）7月30日被以軍空襲炸死，隔天哈馬斯政治局領導人哈尼亞也被證實在其位於伊朗首都德黑蘭的住所內遭以色列空襲身亡。真主黨和伊朗誓要為兩人復仇。當前，以色列正加緊準備，應對伊朗和真主黨可能即將發動的報復行動。以色列政府預計，襲擊可能來自多達五條戰線。

以色列國防軍5日表示，加沙地帶的巴勒斯坦武裝分子從加沙南部向以色列發射15枚火箭彈。以方聲明說，以色列的導彈防禦系統成功攔截多枚炮彈，但還是有幾枚擊中以色列邊境地區。以色列急救部門稱，一名男子在襲擊中受傷。

圖為2024年8月6日，黎巴嫩真主黨為遭暗殺死亡的最高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）舉行紀念活動。（Reuters）

黎巴嫩真主黨6日向以色列北部發射大批無人機和導彈，襲擊兩處以軍基地和一輛以色列軍車。同日早些時候，黎巴嫩醫療部門消息人士稱，黎巴嫩南部城鎮Mayfadoun一處建築遭到以軍襲擊，造成4人死亡。但一名真主黨消息人士表示，真主黨對以色列殺害舒庫爾的報復行動還未開始。

本文獲《觀察者網》授權轉載

