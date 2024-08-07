美澳同意齊生產制導武器　關注中國在台灣週邊軍事活動及南海主張

美國和澳洲宣布，將從2025年起聯合製造制導武器，以增加對印太盟友的武器供應，美國也將擴大在澳洲的軍事存在。



澳州和美國目前正在提升澳州北部和西部的空軍基地，這些基地比澳洲首都坎培拉更靠近與中國的潛在衝突點南海。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）星期二（8月6日）在馬里蘭州安納波利斯舉行的年度澳美部長級磋商會議（AUSMIN）結束後說，美國將增加在澳洲的軍事存在。「這意味着將有更多海上巡邏機和偵察機從澳洲北部基地起飛，也會有更頻繁的轟炸機輪換部署。」

美國在澳洲沒有軍事基地，但美國海軍陸戰隊每年有六個月駐紮在澳洲北部城市達爾文。美國正在澳州基地建造設施，供美國海軍陸戰隊和到訪的空軍中隊使用。

奧斯汀在開場致辭時說，美澳面臨共同的安全挑戰，包括中國的「脅迫行為」。兩國會後發表聯合聲明，表示對中國在台灣周邊的軍事活動，以及中國在南海的過度海洋主張感到擔憂。

澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）和澳洲外長黃英賢（Penny Wong）此次赴美與奧斯汀和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談。馬爾斯說，美國軍隊在澳洲的存在有助於印太威懾態勢，澳洲將在制導武器製造方面與美國進行更密切的合作。

圖為2024年8月6日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）和澳洲外長黃英賢（Penny Wong）在美國馬里蘭州舉行聯合記者會。（Reuters）

澳洲2025年開始與美國聯合製造制導導彈，包括烏克蘭使用的制導多管火箭系統（GMLRS）。澳洲與美國也正聯手測試一種高超音速攻擊巡航導彈，澳洲說將考慮以這種導彈作為其戰鬥機的首個高超音速武器。

馬爾斯說：「美軍在澳洲的存在為我們和本區域鄰國合作，提供了巨大機會。」

根據聯合聲明，日本與美國海軍陸戰隊將增加在達爾文的聯合軍演，澳美則會在菲律賓專屬經濟區定期舉行軍演。

聲明中也提到澳洲西北部的科科斯群島（Cocos Islands），美方表示歡迎澳洲提升島上的基礎設施建設，並支持澳方完成這方面的工作。澳洲軍方形容處於戰略位置的科科斯群島對於澳軍在印度洋進行海上監視行動至關重要。澳洲今年會動工擴建島上機場，以便讓較大型軍機如P-8反潛巡邏機可以在那裏起降。

澳洲太平洋事務部長康羅伊周三在澳洲一智庫發表講話時，敦促中國不要在給予太平洋島國的經濟援助中附帶「脅迫和干預」行為。

他說：「我們希望看到這個區域的國家可以在不受脅迫的情況下，依據國際法行使主權……中國提供的援助應更加透明，並應當把基礎設施項目當作讓太平洋地區增加就業、技能和採購的機會。」

南太平洋是多條重要的海上航線必經之地，一旦台灣海峽和南海爆發衝突，南太平洋可能成為重要的門戶。自2022年中國與所羅門群島簽署秘密安全協議之後，澳洲和美國就致力於加強與太平洋島國的關係。美國去年重新開放所羅門群島上關閉多年的美國大使館，隨後也在湯加王國開設了美國使館。

本文獲《聯合早報》授權轉載

