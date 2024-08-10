路透社：伊朗擬向俄羅斯提供數百枚近程彈道導彈　用於俄烏戰爭

兩名歐洲情報官員告訴路透社，數十名俄羅斯軍人正在伊朗接受使用「法塔赫-360」（Fath-360）近程彈道導彈系統的訓練。預計俄羅斯將很快收到數百枚用於烏克蘭戰爭的衛星制導武器。



據他們了解，俄羅斯國防部代表去年12月13日在德黑蘭與伊朗官員簽署一份合同，購買法塔赫-360和另一種伊朗國有航空航天工業組織（AIO）生產的彈道導彈系統——「阿巴比爾」（Ababil）。

基於此事的敏感性，提供消息的兩名歐洲情報官員要求不具名。

他們指多名機密情報人士透露，俄羅斯人員已到伊朗學習如何操作法塔赫-360防禦系統。這套系統發射的導彈最大射程為120公里，一枚彈頭重量為150公斤。

其中一名消息人士說，完成訓練後的「唯一可能的下一步」，就是將導彈交付給俄羅斯。

一名軍事專家說，莫斯科本身製造彈道導彈，但取得法塔赫-360可以讓俄羅斯用自己的武器打擊前線以外的目標，並用伊朗的導彈打擊近距離目標。

2024年2月17日，鏡頭下在伊朗德黑蘭一揭幕儀式上展示的一枚導彈。（ Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS/File Photo）

美國國家安全委員會發言人說，如果伊朗繼續進行此類轉移，「意味着伊朗對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的支持急劇升級」。他說，美國及北約盟友和七國集團（G7）夥伴「隨時準備採取迅速和嚴厲的回應」。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，白宮多次警告說，俄羅斯和伊朗的安全夥伴關係不斷加深。

俄羅斯國防部沒有回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

