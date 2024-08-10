伊朗革命衛隊：奉哈梅內伊命令　將對以色列祭「嚴厲懲罰」

伊朗伊斯蘭革命衛隊副指揮官Ali Fadavi於8月9日說，伊朗將執行最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的命令，對以色列在德黑蘭暗殺哈馬斯前領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的行為祭出「嚴厲的懲罰」。



路透社9日引述伊朗媒體報道，Ali Fadavi表示：「哈梅內伊下達嚴懲以色列為烈士哈尼亞之死血債血償的命令，是明確且毫不含糊，我們將採取最佳的報復手段」。

被問及對Ali Fadavi的回應時，美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）說：「當我們聽到這種講話時，我們必須非常認真地看待它，我們高度重視。」他補充道，美國準備在該地區投入大量資源以保衛以色列。

2024年8月5日，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令Hossein Salami於德黑蘭舉行的儀式上發表演說。（Reuters）

美媒同日引述知情人士說，美國將向以色列提供35億美元用於購買美國武器和軍事裝備。

伊朗和哈馬斯指責以色列，於7月31日暗殺哈尼亞，以色列至今未承認也未否認對哈尼亞的死負責。」

2024年7月30日，伊朗德黑蘭，哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh，左）與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領導人納哈拉（Ziad al-Nakhala，不在圖中）會見伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei，右）。（Reuters）

美國、埃及和卡塔爾8日發表聯合聲明，敦促以色列和哈馬斯15日在多哈或開羅恢復談判，彌合所有剩餘分歧並立即開始執行停火和釋放人質協議。