白羅斯稱擊落烏克蘭無人機：北約有份組裝　宣布邊境增兵

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）國家電視台Belarus 1在8月10日報道，白羅斯境內擊落的烏克蘭無人機殘骸顯示，這些無人機含有北約國家製造的組件，因此它們可能是由北約工程師參與組裝的。



報道稱：「專家們與緊急情況部、內政部門和武裝部隊一起發現並確定從烏克蘭領土飛出，且侵犯白羅斯領空的烏克蘭無人機。研究殘骸期間，發現北約國家的電動發動機和電子元件。」

報道指出，特別是發現「美國製造的多頻天線以及比利時導航系統。據推測，被擊落的無人機是北約工程師參與下組裝的」。

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，9日晚上，烏克蘭無人機在白俄境內被擊落，還有一部分無人機在俄羅斯領土被俄軍摧毀。他說，當局正在搜尋無人機的殘骸。

盧卡申科稱這是一種挑釁，並指出「任何挑釁都會得到回應」。白羅斯國防部長Victor Khrenin表示，盧卡申科已指示加強南部與烏克蘭接壤的戈梅利（Homyel）和Mazyr戰術方向的部隊部署。

2023年7月24日，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）到訪俄羅斯，並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）到修道院。（Reuters）

白俄羅斯外交部新聞處回應，烏克蘭無人機飛越白俄羅斯領空的挑釁行為可能是在外部勢力煽動下採取的，呼籲各方改變主意停止這種行為。

部門稱，這一犯罪行為使局勢急劇升級，是擴大本地區當前衝突的危險企圖。白羅斯外交部稱，烏克蘭同時還試圖將白俄羅斯捲入其中，白俄羅斯一貫主張解決危機，結束流血衝突。

部門稱，烏克蘭領導層採取這樣的步驟」顯然得到了眾所周知的外部勢力的縱容甚至煽動」。

烏克蘭局勢：2024年4月26日，在烏克蘭頓內茨克地區，烏克蘭軍人在前線發射一架Leleka偵察無人機。（Reuters）

盧卡申科表示，9日晚在白羅斯上空擊落據推測是烏克蘭武裝部隊的攻擊性無人機，還有一部分無人機被俄羅斯同行在俄羅斯領土上空擊落。盧卡申科表示，從烏克蘭方向接踵而來大約10個目標。

他說，會對任何挑釁行為做出回應。