特朗普競選團隊稱遭黑客攻擊　內部文件外泄　疑與伊朗有關

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的競選團隊稱，一些部門內部的通訊日前遭到黑客攻擊，並指責是伊朗政府所為；不過，競選團隊並未提供直接證據證明這一說法。



路透社報道，特朗普競選團隊引述由微軟研究人員8月9日公開的報告稱，與伊朗政府有關的黑客在6月試圖侵入美國總統競選團隊一名「高級官員」的賬戶。據解，黑客接管一名前政治顧問的賬戶後，開始利用該賬戶攻擊這名高級官員。

報告公布後，微軟發言人拒絕透露目標官員的姓名或提供更多細節。

美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年8月9日出席在蒙大拿州舉行的競選集會。（Reuters）

伊朗駐紐約聯合國代表團則表明，伊朗的網絡能力雖「具有防禦性，與其面臨的威脅相稱」，但卻沒有發動網絡攻擊的計劃。

伊朗駐聯合國代表團則說：「美國總統選舉是美國的內部事務，伊朗不會干涉。」

圖為美國共和黨總統候選人、美國前總統（Donald Trump，又譯川普）2024年8月9日在美國蒙大拿州舉行競選集會。（Reuters）

特朗普就任總統時與伊朗關係緊張。在他執政期間，伊朗聖城旅前指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）於2020年1月3日死於美軍對巴格達的無人機襲擊，伊朗隨後宣布退出伊核協議。

特朗普競選團隊發言人Steven Cheung說：「伊朗人知道，特朗普總統將停止他們的恐怖統治，就像他在白宮的頭四年裏所做的那樣。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

