巴黎奧運踏入閉幕　法媒：馬克龍回歸政治現實　組閣僵局未解

巴黎奧運2024進入尾聲，8月11日晚上（香港時間12日凌晨）舉行閉幕禮，法媒11日形容，在奧運的成功超越很多法國人的瘋狂想像，但在這個「奧運夢」過後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在未來數週還是要回歸面對政治現實，應對組閣陷入僵局的問題。



馬克龍在巴黎奧運前作出「政治豪賭」，解散國民議會，提前舉行國會大選，最終經兩輪投票後，雖然未有讓極右黨派成為第一大黨，但左中右三大陣營所得議席，均未達到可以組閣的絕對多數，令法國陷於政治僵局。

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）及其政府7月中辭職後，轉為看守政府，至今約5星期，法國仍未選出新總理。

在2024年8月10日舉行的巴黎奧運男子籃球決賽上，法國總統馬克龍（右）與美國名主持人Jimmy Fallon（左）碰面，互相擁抱（Reuters）

法媒11日報道，馬克龍的支持率遠低於30%，他在國會選舉及奧運期間都保持低調，在奧運舉行的大部份時間都到地中海度假官邸度過，只有偶爾回到巴黎。

馬克龍之前在7月23日表示，他會等待巴黎奧運結束後才任命新總理，重申看守政府目前的工作是專注於舉行奧運。

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）2024年6月30日在國會選舉第一輪投票部份結果出爐後，於巴黎一間酒店發表講話。（Reuters）

如今在奧運閉幕後，他的首要工作便是任命新總理，但面對重重障礙，左翼新人民陣線（New Popular Front）在國會選舉拿下最多席次，他們提出讓經濟學家Lucie Castets成為新總理，但馬克龍方面對此興趣缺缺。

外界估計馬克龍可能會在奧運閉幕與殘奧開幕（8月28日）之間的空檔中宣布新總理人選。