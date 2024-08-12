美韓聯演　韓國將首次模擬朝鮮核攻後勤應急演習

韓美兩軍本月進行代號為「乙支自由護盾」的年度聯合軍演，屆時韓國將首次模擬朝鮮發起核挑釁情況，進行應急後勤演習「乙支演習」。



韓聯社報道，韓美「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield，簡稱UFS）軍演將於8月19至29日進行。韓軍聯合參謀本部和韓美聯合司令部星期一（8月12日）在韓國國防部召開聯合記者會時，韓軍聯合參謀本部說，今年的聯演將模擬朝鮮導彈攻擊、定位系統（GPS）電波干擾和網絡攻擊、地海空威脅等反映近期戰爭趨勢的情況。韓軍部隊還將參與居民疏散訓練等演習。

據悉，今年的「乙支自由護盾」軍演不設定朝鮮發起核攻擊的劇本。

此次聯演重點在於應對朝鮮大規模殺傷性武器威脅，韓美兩軍將利用各種資產開展多域作戰，進一步加強聯合應對能力及態勢。

今年的「乙支自由護盾」聯演將有超過1萬9000名官兵參加，規模與往年相似，但野外機動演習次數（48次）多於以往。

韓軍聯合參謀本部說，將通過聯合野外機動演習擴大實施地海空實際機動演習及射擊訓練，提升互操作能力和實戰能力，彰顯韓美同盟聯合作戰遂行能力和意志。此外，韓軍還將在聯演期間實施韓軍聯合參謀本部旗下創設韓軍戰略司令部所需的驗證步驟。

本文獲《聯合早報》授權轉載

