希臘山火迫近雅典 3萬民眾疏散 歐盟多國協助救災
撰文：蕭通
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希臘今年最嚴重的山火8月12日蔓延至雅典近郊，大火徹夜燒毀樹木、房屋和汽車，火燄高度高達80英尺，濃煙和灰燼彌漫，迫使逾3萬民眾疏散。希臘已向歐盟成員國求助，法國、意大利、捷克將派出飛機和消防員支援，據指西班牙、塞浦路斯和土耳其也同意施援。
山火11日在雅典以北約35 公里的城鎮Varnavas竄起，因強風加速蔓延。大火12日蔓延至小鎮Vrilissia，該處距離首都市中心約14公里，屬於近郊地區，由高速公路與市中心分隔。
數百名消防員正在努力控制火勢，消防部門表示，有13名民眾因吸入濃煙需要治療，另有兩名消防員燒傷。政府官員表示，雅典超過25個地區，以及至少3家醫院被迫疏散民眾，雅典大區部份地區也出現停電。
雅典氣象部門指出，這是一場大規模且具威脅性的火災，距離城市非常近。
據希臘國家氣象局稱，希臘正經歷有史以來最熱、最乾燥的夏季之一。當地至少在15日之前，預計氣溫仍高達攝氏40度，仍處於高度火災警戒狀態。
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