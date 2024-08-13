Elon Musk直播採訪特朗普　願為對方政府發揮作用　特朗普：高興

美東時間8月12日晚，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）接受社交媒體公司X（前稱Twitter）所有者馬斯克的採訪。此次採訪在X平台全程直播。



然而，原定於晚上8點開始的直播延遲了40多分鐘。馬斯克表示，X平台似乎遭到了大規模DDoS（分布式拒絕服務）攻擊。

DDoS攻擊是一種網絡攻擊，通過大量流量或請求淹沒目標服務器/網絡資源，導致服務不可用或降級。不過路透社指出，馬斯克的說法尚未得到證實。

2024年8月12日，特朗普接受馬斯克的直播訪問（Margo Martin via X/via REUTERS）

美國有線新聞網絡（CNN）稱，目前尚不清楚馬斯克所說的「攻擊」是否有幕後黑手，或是僅僅是因為聽眾過多所造成的。馬斯克此前表示，12日早些時候對系統進行了800萬用戶同時收聽的測試。

美東時間12日晚8時42分，訪談正式開始，據X平台實時統計，兩人對話開始時，已有超過 100 萬人在收聽。

路透社稱，許多X聽眾表示，特朗普說話時有時聽起來口齒不清，有人認為這可能是音頻壓縮問題造成的。特朗普競選團隊發言人史蒂文. 張（Steven Cheung）則回應稱：「肯定是你的聽力有問題。」

特朗普：應關閉美國教育部、拜登「接近植物人」

馬斯克此前表示，對特朗普的採訪將「極具娛樂性」，沒有劇本，對主題也沒有限制。

這場訪談最終持續約兩個小時，兩人的對話涉及能源政策、氣候變化、移民問題、聯邦政府支出等方方面面。特朗普感謝馬斯克創造了一個「詳細」討論他觀點的空間。不過《紐約時報》認為，這場對話「幾乎沒有提供關於特朗普觀點的新訊息」。

訪談一開始，馬斯克就要求特朗普描述對7月13日槍擊事件的感受。特朗普表示，「並不愉快」，「那是一次重擊……我從來沒有那種感覺，我立刻就意識到那是一顆子彈。」

在那次槍擊事件發生後不久，馬斯克宣布支持特朗普重返白宮。馬斯克12日稱，他支持特朗普的部分原因，在於特朗普對那次未遂刺殺事件的反應，他揮舞拳頭的畫面「非常鼓舞人心」。

特朗普補充說，他在槍擊事件後的第一個問題是「有多少人遇害」，「因為很多人在那裏，成千上萬的人。」

特朗普在對話中再次呼籲廢除美國教育部，把教育權力交還各州，「在 50 個州中，我敢打賭 35 個州會做得很好。」

CNN稱，自2016年大選以來，特朗普就一直考慮廢除美國教育部。他2022年曾在一次會議上表示：「我們需要在全國範圍內嚴格禁止以任何形式向美國學生教授不適當的種族、性別和政治內容，如果聯邦官僚要推動這種激進主義，我們就應該廢除教育部。」

報道稱，特朗普政府曾提議將教育部和勞工部合併為一個聯邦機構，還試圖削減教育部數十億美元的預算。

談及哈里斯取代拜登成為民主黨總統候選人，特朗普表示，哈里斯「很無能，她和拜登一樣糟糕」。他炮轟哈里斯是「激進的左翼瘋子」，「如果她當選總統，那麼很快，你的國家就不復存在了」。

特朗普將拜登放棄競選稱為「政變」，因為拜登「不想離開」。與此同時，他也抓住機會嘲諷拜登，稱後者「已接近植物人階段」。

「我今天在海灘上看着他，我說，為什麼有人會允許他這麼做？這傢伙幾乎不能走路……這太荒謬了，我的意思是，他已經這樣很長時間了。你知道，你抬不動一把大約三盎司重的椅子，這是給小孩和老人用的，他卻舉不起來。」特朗普表示。《紐約郵報》稱，特朗普指的是拜登上周末移動沙灘椅的影片。

2020年5月30日，美國佛羅里達，馬斯克和特朗普在NASA合影。（Reuters）

馬斯克：希望成立政府效率委員會，願提供幫助

《華爾街日報》今年5月曾披露，馬斯克和特朗普曾討論如果後者再次當選，馬斯克將在其政府中扮演什麼角色。馬斯克當時否認了這一報道。

不過CNN稱，馬斯克在8月12日的對話中表示，願意在特朗普的政府中發揮作用，幫助控制政府開支。

「我認為如果能設立一個政府效率委員會來審查這些事情，確保納稅人的錢、納稅人辛苦賺來的錢花在正確的地方，那就太好了。我很樂意為這樣的委員會提供幫助。」

特朗普則回應道，如果馬斯克參與其中，他會很高興。

觀察者網注意到，早在8月3日，馬斯克就曾表示和特朗普討論過成立一個「政府效率委員會」的事宜，並表示有興趣加入其中。

對話臨近尾聲時，馬斯克談到了自己政治立場的轉變。他說自己曾經支持美國前總統奧巴馬，為了和他握手「排了六個小時的隊」。他還稱自己以前自稱是「温和民主黨人」，但現在呼籲「温和陣營」的人支持特朗普。

歐盟旗幟：2024年7月17日，在新一屆歐洲議會全體會議舉行當天，歐盟旗幟在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的議會大樓內懸掛。（Reuters）

歐盟發出警告

就在直播開始前不久，歐盟委員會內部市場專員蒂埃裏·布雷頓（Thierry Breton）發布聲明，就近期英國騷亂和採訪特朗普一事，提醒馬斯克歐盟關於宣傳仇恨言論的規定，要求平台加強對「有害內容」的審查。

布雷頓在聲明中表示：「我寫這封信是為了回應最近英國發生的事件，以及關於您計劃在 X 平台上直播您與一位美國總統候選人之間的對話，這將對歐盟的用戶開放。」

「我們正在監測歐盟境內傳播可能煽動暴力、仇恨和種族主義的內容的潛在風險，這些內容可能與世界各地重大政治或社會事件有關，包括選舉背景下的辯論和採訪。」布雷頓寫道，「因此，我敦促你們及時確保系統的有效性，並向我的團隊報告所採取的措施。」

布雷頓警告馬斯克，歐盟準備「充分利用我們的工具箱」來保護歐盟公民免受「嚴重傷害」。

這封信同時被抄送給X行政總裁亞卡里諾（Linda Yaccarino）。亞卡里諾對此反駁道，這是「一次史無前例的企圖，試圖將一項原本適用於歐洲的法律延伸至美國的政治活動。這也是在以一種居高臨下的姿態對待歐洲公民，暗示他們沒有能力傾聽對話並得出自己的結論。」

今年2月，《數碼服務法》（DSA）正式在歐盟所有在線平台生效，旨在保護用戶免受非法商品和內容的侵害。迄今為止，歐盟已根據該項法案，對包括X平台、Meta旗下的Facebook和Instagram，以及TikTok在內的大型社交媒體公司展開調查。

7月12日，歐盟委員會發布初步調查報告稱， X平台未遵守歐盟《數碼服務法》。若指控成立，X平台最高可面臨該公司全球年營業額6%的鉅額罰款。面對歐盟的指控，馬斯克威脅將採取法律行動，他還透露，歐盟委員會試圖與X平台達成「非法秘密交易」：如果該平台聽從歐盟意見，「悄悄地」審查言論，就不會被罰款。他強調：「其他平台都接受了這一交易。但X不會接受。」

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