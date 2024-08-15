美國大選｜最新民調：賀錦麗在5個關鍵州份領先特朗普

根據美國一份最新民調顯示，副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在5個關鍵搖擺州份領先前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



美國獨立民調機構The Cook Political Report8月14日發表最新民調顯示，副總統賀錦麗在5個關鍵搖擺州份領先前總統特朗普，而她在另一個關鍵搖擺州份與特朗普支持度相若。

賀錦麗分別在阿利桑那州（Arizona）、密歇根州（Michigan）、北卡羅萊納州（North Carolina）、賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）及威斯康星州（Wisconsin）領先對手特朗普2到5個百分點。

賀錦麗在佐治亞州（Georgia）與特朗普支持度相若；而特朗普只有在內華達州（Nevada）領先賀錦麗5個百分點。

與該機構5月份做的同一份民調相比，當時特朗普在上述6個關鍵搖擺州份支持度領先當時的對手總統拜登（Joe Biden），只有在威斯康星州與拜登支持度相若。

而由一個進步派年輕選民組織NextGen America進行的民調顯示，賀錦麗在35歲以下選民的支持度大幅領先特朗普，而且比拜登競選時的優勢要大得多。

賀錦麗在35歲以下選民中的支持率以53%對36%領先特朗普。

該機構在3月進行同一項民調時，拜登與特朗普的支持度分別為41%和32%。

圖右：美國共和黨總統候選人特朗普2024年7月24日在北卡羅來納州夏洛特出席拉票活動。（Reuters）圖左：2024年7月23日，美國副總統賀錦麗在美國威斯康星州一所高中，以總統參選人身份首次發表競選演說。（Reuters）

而在年輕的黑人選民中，賀錦麗的支持度可謂遙遙領先。她與特朗普的支持度分別為72%和19%。

而在較早前進行的民調中，拜登與特朗普在年輕黑人選民中的支持度分別為44%和27%。