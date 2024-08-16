Friends｜涉向Matthew Perry提供毒品致死　醫生及助手等5人被控

在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）去年在家中浴缸溺斃，終年54歲。美國洛杉磯地方檢察官8月15日公布，5人因涉及Matthew Perry的死亡被起訴。被告包括居住家私人助理，據稱在Matthew Perry死前幾天，每天協助注射「至少6針」氯胺酮。



圖為2024年8月15日，美國緝毒局局長Anne Milgram、洛杉磯警方、加州中區聯邦檢察官Martin Estrada等召開記者會，公布就5人因涉及Matthew Perry的死亡被起訴。（Reuters）

查獲「氯胺酮女王」販毒網絡 無良醫生逾百倍價格出售

檢察官Martin Estrada 指出，被告包括Matthew Perry的私人助理、兩名醫生， 外號「氯胺酮女王」（ketamine queen）的毒販Jasveen Sangha，以及一名熟人Eric Fleming。檢方指由於Matthew Perry的死亡，查獲一個龐大犯罪網絡，向包括美國演員在內的人銷售需要處方的麻醉劑、亦俗稱K仔的氯胺酮。檢察官批評，他們利用Matthew Perry的毒癮來謀取私利。

檢方指出，「氯胺酮女王」曾以約11,000美元，向Matthew Perry出售50 瓶氯胺酮。美國緝毒局局長 Anne Milgram稱，Matthew Perry的毒癮令他接觸到街頭毒販，亦即「氯胺酮女王」。而Matthew Perry亦同時尋求抑鬱症和焦慮症的治療，兩名無良醫生在沒有任何監測的情況下，以每瓶約2,000美元的價格，提供了大量氯胺酮，而每瓶實際成本僅為 12 美元）。

《老友記》於1994年在美國NBC首播，David Crane及Marta Kauffman監製，故事圍繞（Rachel）Jennifer Aniston、（Monica）Courteney Cox、（Pheobe）Lisa Kudrow、（Joey）Matt LeBlanc、（Chandler）Matthew Perry及（Ross）David Schwimmer的同居（隔離屋）生活軼事，一做10季，被奉為「喜劇界之神劇」（劇照）

醫生：想知道這個白痴會為毒品付多少錢

英國《電訊報》報道，根據提交加州法院的起訴書顯示， Matthew Perry在死前幾天內，獲私人助理每日至少6次協助注射氯胺酮。 文件又顯示，其中一名醫生曾在簡訊中表示，他「想知道這個白痴會為毒品付多少錢」。

路透社報道，去年12月的驗屍結果顯示，Matthew Perry的死亡是受到氯胺酮「急性影響」，再加上其他因素，導致他失去知覺在浴缸溺亡。其體內含有危險高濃度的氯胺酮，這是一種具有致幻特性的短效麻醉劑。一般情況下，大量氯胺酮用於手術的全身麻醉，需由專業人員監測。

洛杉磯兇殺案探員和聯邦執法人員，之後一直在調查他獲得氯胺酮的途徑。Matthew Perry曾於受訪時公開承認，曾濫用藥物和酗酒數十年，但之後已經「清醒」。