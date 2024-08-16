帕勞總統：中國大陸將旅遊業「當成武器」　迫使與台斷交

帕勞（Palau，又譯帕勞）總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.，又譯惠恕仁）指責中國大陸「將旅遊業武器化」，並試圖影響遊客數量，以迫使其與台灣斷絕關係。



根據法媒報道，惠恕仁8月14日在新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）正式訪問期間發表講話時說，中國大陸曾告訴帕勞「我們可以給你們所需的一切，沒有上限」。

帕勞位於菲律賓以東約885公里處，是全球僅有的12個在外交上承認台灣的國家之一。近年來，所羅門群島、基里巴斯和瑙魯都已放棄台灣轉而承認中國大陸。

惠恕仁表示，他們面臨來自中國大陸的巨大壓力，「我們與台灣有關係......中國（大陸）公開告訴我們這是非法的，我們不應該承認台灣。」

他說：「我們需要經濟發展，但同時我們有價值觀，我們有夥伴關係，我們珍視與台灣的關係，」他補充道，「我們願意成為中國（大陸）的朋友，但不會以犧牲與台灣的關係為代價。」

帕勞：圖為2022年10月6日，太平洋島國帕勞總統惠恕仁訪問台灣，並與時任總統蔡英文、台灣外長吳釗燮會面。（網上圖片）

惠恕仁隨後指責中國大陸「將旅遊業武器化」，試圖影響遊客人數。他說，最近中國大陸發佈消息稱帕勞是一個不安全的地方，不應該去那裏旅遊。

中國大陸外交部領事司今年6月13日在微信公眾號發文稱，「近年來，帕勞治安類案件有所增加，涉中國遊客人身安全、旅遊糾紛等案件時有發生，建議中國公民切實提高安全防範意識，謹慎赴帕勞旅遊。」

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，帕勞約一半的國內生產總值來自旅遊業。

惠恕仁還表示，就在他5月出席台灣總統賴清德就職典禮前，帕勞被禁止參加在澳門舉行的亞太旅遊協會（PATA）的一次會議。他說，「這就是我們面臨的現實」。

這不是惠恕仁第一次指責北京干涉帕勞事務。惠恕仁今年6月5日在日本訪問時，點名批評中國大陸今年3月對帕勞展開大規模網絡攻擊，並透露日本、美國和台灣已提出幫助帕勞加強網絡防禦。

本文獲《聯合早報》授權轉載

