以色列高官：加沙作戰基本結束　美國卡塔爾埃及目標定稿停火協議

以色列高級安全官員說，以軍在加沙地帶的作戰已基本結束，但以色列媒體的報道也引述官員說，以軍在「獲取新情報」後可重新進入加沙地帶。



以色列高級安全官員說，以軍在加沙地帶的作戰已基本結束，但以色列媒體的報道也引述官員說，以軍在「獲取新情報」後可重新進入加沙地帶。

新華社引述以色列公共廣播公司星期五（8月16日）晚的報道說，在過去幾天舉行的安全局勢評估會議上，以軍方高層認為哈馬斯的拉法旅已被擊潰，實際上已「不復存在」。以軍方高層對政府決策層表示，現在「是時候」開始互換在押人員了，因為哈馬斯的大多數戰鬥部隊已被瓦解。

此外，以公共廣播公司16日晚間引述一名以高級官員的話報道說，在卡塔爾首都多哈舉行的新一輪加沙停火談判中，各方在協議的幾個爭議問題上「確實取得了進展」。

圖為2024年8月14日，以色列與哈馬斯之間持續衝突，一支以色列軍方車隊在加沙走廊內行駛。。（Reuters）

新一輪加沙停火談判15日開始在卡塔爾首都多哈舉行的，與會者包括卡塔爾、埃及、以色列和美國官員，哈馬斯方面未派出代表參會，但經由斡旋方「傳話」間接參與談判。卡塔爾、美國和埃及三國16日在為期2天的談判結束後發表聯合聲明說，新一輪加沙停火談判具有「建設性」，氣氛積極。3國政府高級官員下週末之前將在埃及首都開羅舉行會談，目標是最終確定協議。

聯合聲明說，卡塔爾、埃及和美國已向哈馬斯和以色列提交了「橋樑提案」，與安理會第2735號決議的原則一致。各方工作組將在未來幾天繼續開展技術性工作，就協議落實的細節進行磋商。

2024年8月15日，拜登退選後首次與賀錦麗同台，宣傳其壓低藥物的政績。（Reuters）

與此同時，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）和美國總統拜登（Joe Biden）16日談論了過去2天在卡塔爾首都多哈舉行的停火談判的結果。

新華社報道，埃及總統府的聲明說，兩國總統在電話交談中討論了中東局勢和恢復地區穩定的努力，兩人同意在未來幾天繼續並加強共同努力，以就此達成協議。

聲明稱，鑑於中東局勢的嚴重性，塞西強調埃及將繼續與該地區各方保持接觸，敦促各方克制，勿讓局勢升級。

埃及總統還重申必須尊重各國主權，防止該地區陷入對抗和暴力的惡性循環。

2024年4月2日，在埃及新行政首都議會總部，現任總統塞西在就職儀式上講話。塞西2日宣誓就任新一屆總統，任期6年。新華社發（埃及總統府供圖）

哈馬斯一名消息人士16日告訴新華社記者，在多哈舉行的新一輪加沙停火談判結果，與哈馬斯7月收到的以美國總統拜登所提建議為基礎的方案不一致。任何不包括在加沙地帶實現全面停火、允許流離失所者返回家園、重建加沙地帶和交換被扣押人員等內容的協議都是無用的，「只會給以色列更多時間對巴勒斯坦人民犯下罪行」。

以色列總理辦公室16日晚發表聲明，感謝美國等調解方為說服哈馬斯接受扣押人員獲釋相關協議所做努力，希望調解方能迫使哈馬斯接受5月公佈的停火提議，「以便協議的細節得以實施」。

拜登5月31日公布一項旨在實現加沙地帶永久停火併確保扣押人員獲釋的新提議，稱該提議為美國與以色列、卡塔爾、埃及和其他中東國家多輪外交對話的產物。

2024年8月15日，在新一輪加沙停火談判進行之際，以色列特拉維夫的示威者舉起旗幟和標語遊行，要求讓那些在2023年10月7日哈馬斯越界突襲中被俘的人質獲釋。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

