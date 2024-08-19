美國民主黨大會　親巴代表擬推動對以色列武器禁運

美國民主黨數十名親巴勒斯代表正尋求修改民主黨綱領，並計劃於本週發起向以色列實施武器禁運運動，這對8月19日開幕的民主黨全國代表大會可能造成干擾。



路透社報道，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將在民主黨全國代表大會獲正式提名為2024年民主黨總統候選人。為期四天的民主黨全國代表大會將在芝加哥舉行，芝加哥是美國巴勒斯坦裔人口最多的城市。

自稱「反對種族滅絕代表」的親巴勒斯坦組織說，他們將在民主黨全國代表大會舉行期間行使言論自由權。這個組織的主辦方拒絕說明細節，僅透露他們將對黨綱提出修改意見，並利用他們作為大會代表的權利在大會上發言。

總統拜登（Joe Biden）將於19日向大會致辭，而賀錦麗將在星期四（22日）致辭。

親巴勒斯坦代表說，他們理應在黨綱的起草中扮演更大的角色。他們希望在在法律中加入禁止向嚴重侵犯人權的個人或安全部隊提供軍事援助的法律文書。

與另外34名代表一起簽署一份替代綱領的民主黨全國代表大會代表沙朗（Liano Sharon）說：「我們要發出自己的聲音。」

為一名商業顧問的沙朗說：「言論自由包括站出來表達意見的權利，即使權威人士要求你閉上嘴。」

賀錦麗競選團隊拒絕對報道置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

