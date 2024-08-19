德國2軍艦下月參與多國演習　或駛經台海

兩艘德國軍艦據報正等待柏林命令，以確定下個月是否航經台灣海峽，此舉可能會加劇與北京緊張關係的風險。



路透社8月19日報道，這將是德國海軍自2002年以來首次過航台灣海峽。美國和加拿大等國家最近幾週已派遣軍艦航經該海峽。

德國海軍特遣部隊指揮官、海軍少將舒爾茨（Axel Schulz）接受路透社電訪時說，「尚未做出決定」，並補充說天氣因素也會影響決定。

舒爾茨說：「我們在這裏展示我們的旗幟，以表明我們支持我們的夥伴和朋友，我們致力於基於規則的秩序、和平解決領土衝突以及自由和安全的航道。」

舒爾茨也說，如果他指揮的軍艦穿越台灣海峽，他不打算採取任何具體安全措施，稱這是類似於穿越英倫海峽或北海的「正常通道」。

然而，他預計任何通道都會受到密切監視。「我希望中國海軍，以及可能是海岸警衛隊或海上民兵為我們護航，」舒爾茨稱這是常見做法。

報道稱，在下個月可能通過台海之前，巴登-符騰堡號護衛艦（F125 Baden-Wuerttemberg ）和法蘭克福補給艦（ Frankfurt am Main，A1412）計劃20日停靠東京。它們還將在韓國和菲律賓停留。

德國這兩艘軍艦也將參加與法國、印尼、意大利、日本、馬來西亞、新加坡、菲律賓和美國在該地區舉行的演習。

路透社指出，過去四年來，北京軍隊增加在台灣海峽的活動。德國對中國大陸和擁有龐大晶片產業的台灣來說都是主要貿易夥伴，隨着德國對北京領土野心的擔憂日益加劇，德國已與其他西方國家一起擴大在該地區的軍事存在。

2021年，一艘德國軍艦近20年來首次穿越南中國海。德國空軍上月向日本派遣戰鬥機，進行首次聯合演習。

本文獲《聯合早報》授權轉載

