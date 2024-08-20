太離奇？英富豪慶祝官司結束卻遇沉船失蹤　同案被告2日前車禍亡

一艘載有22人的遊艇8月19日在意大利西西里島（Sicily）海域遭遇風暴與水龍捲沉沒，至今1人死亡、6人失蹤，15人獲救。失蹤者包括英國科技富豪林奇（Michael Lynch）與摩根士丹利國際公司董事長布魯默（Jonathan Bloomer），據英媒8月20日指，林奇本來為慶祝纏繞他的官司結束，獲判無罪，與親友登船慶賀。



林奇至今生死未卜，據英媒指，林奇遭指控欺詐的官司中，同案被告Stephen Chamberlain之前在8月17日因車禍離世，兩人巧合相繼遇上意外，引起關注。

Bayesian遊艇全長56米，為「超級遊艇」（船公司Perini Navi）

名為Bayesian的豪華遊艇全長56米，載有22人，包括10名工作人員與12名乘客。英國廣播公司（BBC）指，遊艇19日在海上遇到強烈風暴，還有因而出現的水龍捲，造成船隻沉沒。

搜救團隊仍在尋找6名失蹤者，包括科技富豪林奇與他的18歲女兒漢娜（Hannah Lynch）、林奇的朋友摩根士丹利國際公司董事長布魯默（Jonathan Bloomer）及其妻子，還有林奇的律師莫維洛（Chris Morvillo）夫婦。

英國科技界富豪Mike Lynch在2019年6月現身倫敦（Getty）

據稱英國科技業大亨，被喻為「英國比爾蓋茨」的林奇（Michael Lynch）為其中一位失蹤人士。（路透社）

現年59歲的林奇是軟件公司Autonomy的創辦人，有「英國Bill Gates」的稱號，他2011年把公司以110億美元（858億港元）出售予HP（惠普），但之後遭指控欺詐、誇大公司估值，因而官司纏身，2024年6月才剛獲美國法院宣判無罪。

英國《每日郵報》（Daily Mail）20日報道，林奇這次本來就是為了慶祝官司結束，邀請親友登船參加遊艇之旅，同行者便包括他的好友布魯默。

搜救人員已在水下50米處發現船體殘骸，並在附近找到一具遺體，據信是船上廚師。（Reuters）

倖存者之一、獲救的英國籍女子格倫斯基（Charlotte Golunski）心有餘悸地表示，事情發生太突然，他們一家先是被雷聲、閃電和猛烈的海浪吵醒，一家人走到甲板後，遊艇就整艘翻覆，一家人全被甩入海中，「感覺就像是世界末日。」

意大利搜救人員於事故發生後，進行下海搜索。（Reuters）

意外發生後，另一宗在8月17日發生的車禍也引發關注。據路透社、英國廣播公司等20日報道，林奇遭指控欺詐的官司中，同案52歲被告Stephen Chamberlain在8月17日於英國劍橋郡因遭汽車撞倒離世。涉案49歲女司機之後留在現場協助調查。

Stephen Chamberlain是林奇公司Autonomy的前財務副總裁。他在6月的欺詐案審判中獲判無罪（LinkedIn）

Stephen Chamberlain是林奇公司Autonomy的前財務副總裁。他也在6月的欺詐案審判中獲判無罪。

2024年9月20日，意大利搜救人員於事故發生後下海搜索。（Reuters）