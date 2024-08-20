歐盟對中國電動汽車反補貼最終調查結果草案披露　最高税率36.3%

當地時間8月20日 ，歐盟委員會向相關方披露了對從中國進口的純電動汽車徵收最終反補貼稅的決定草案。對擬議稅率進行小幅調整：



比亞迪：17.0%

吉利：19.3%

上汽集團：36.3%

其他合作公司：21.3%

其他所有非合作公司：36.3%;

決定對特斯拉（Tesla）作為中國出口商實施單獨關稅稅率，現階段定為9%；

歐盟委員會還決定不追溯徵收反補貼稅。

相關方可以盡快向委員會服務部門請求聽證，並在10天內提供意見。

2023年9月8日，德國慕尼黑國際車展，比亞迪展區。（新華社）

隨後，在考慮了相關方的意見後，委員會將向成員國提交最終決定，成員國將根據委員會規則的審查程序進行投票（除非有多數票反對，否則委員會的提議將被採納）。該投票將具有約束力。

最終措施必須在臨時關稅徵收後4個月內實施。包括調查最終結果的委員會實施條例將最遲於2024年10月30日在《官方公報》上公布（最長在調查開始後13個月內）。

任何潛在措施的有效期為5年，可根據合理的請求和隨後的審查延長。

2023年10月4日，歐盟委員會發起了針對中國電動汽車的反補貼調查。2024年7月4日，歐委會公布了初步裁定，對中國電動汽車徵收17.4%至37.6%的臨時反補貼稅。2024年8月20日進行終裁披露，並將於11月4日前做出最終裁定。

本文獲《觀察者網》授權轉載

