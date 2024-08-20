布林肯訪問埃及　與塞西商議加沙停火計劃

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）從特拉維夫飛往埃及，抵達埃及首都開羅，同埃及總統塞西會談。塞西警告，加沙地帶戰爭可能以「難以想像」的方式向區域其他地區擴散。



路透社引述埃及總統府星期二（8月20日）的聲明稱，塞西說：「現在是結束持續的戰爭、發揮智慧並堅持和平與外交語言的時候了。」他說，「各方必須警惕『衝突擴大到地區範圍的危險』。」

塞西補充道：「加沙停火必須是國際社會承認巴勒斯坦國和實施兩國解決方案的開始，因為這是該地區穩定的基本保障。」

布林肯到開羅是為推動本週舉行的加沙停火和人質釋放協議談判可能取得的進展，但主要爭議領域仍未得到解決。

2024年8月20日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在埃及阿拉曼會見埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）和埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）。（Reuters）

多個月來，埃及一直與美國和卡塔爾一道推動加沙地帶的停火協議的談判工作。

布林肯在特拉維夫說，以色列總理內坦亞胡接受了美國的「過渡性提議」，旨在縮小雙方之間的分歧，此前，上周的談判因未取得突破而暫停。他敦促哈馬斯也接受該提議作為進一步談判的基礎。

布林肯星期一同以色列總理內坦亞胡會面後說，兩人的會談非常具建設性，內坦亞胡證實將接受美國提出的過渡提案，現在就等哈馬斯的回應。

哈馬斯尚未明確拒絕該提議，但指出該提議違背了先前達成的協議，並指責以色列及其美國盟友不誠實地拖延談判進程。

哈馬斯星期二說，美國總統拜登關於巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）放棄與以色列達成的加沙停火協議的言論，是具「誤導性的」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

