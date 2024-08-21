美國政治學者：中美相互制衡世界未來或一分為三

美國政治學者弗拉維（Taylor Fravel）認為，美中兩國近年加速轉向相互制衡，取代原先以擴大開放、降低壁壘為主調的交往，並在軍事、外交、經濟等領域限制對方損害自身的核心利益。



他研判未來中美相互制衡烈度還可能升級，世界可能因此一分為三，包括以美國為首的一組國家、以中國為首的一組國家，以及中美爭相競爭的中間地帶。

美國麻省理工學院政治學教授兼安全研究專案主任弗拉維，星期二（8月20日）在南洋理工大學拉惹勒南國際研究院舉辦的公開講座上，以「中美關係的未來及其對全球秩序的影響——交往互動政策已失效嗎？」為題，發表以上看法。

他指出，儘管美中目前繼續深度接觸，但貿易投資、人員交流等都未恢復至三年新冠疫情前水準。雙方不再以追求更大開放和互惠的交往（Engagement）作為打交道的方針，「交往互動作為政策已失效，取而代之是相互制衡（Balancing）」。

他分析，美國對華政策的轉變始於2010年代，並歷經五個階段：最初因中國在南中國海等地變得咄咄逼人，再來是中國國家主席習近平上台後，收緊對中國社會的管理。北京之後還在新疆強勢鎮壓並推動再教育營，並把新冠病毒溯源議題政治化。

真正讓美國震驚的是，2021年夏季中國軍方試射可環繞地球一圈的部分軌道轟炸系統，導致美國加速調整與中國打交道的方針。

弗拉維認為，中美相互制衡反映冷戰結束後大國政治的回歸，在可預見的未來將持續是中美關係的核心動力。(MIT)

弗拉維指出，中美目前都專注於相互制衡，但都只做不說，尋求通過政策端限制對方，確保目前和未來不在對方實力面前變得脆弱。

他指出，美國防長奧斯丁在2021年2月形容中國是「步步進逼的挑戰」後，美國處理盟友關係的方式開始出現巨大轉變，將聚合各方軍事能力作為制衡策略的一部分。美國也推出新的制衡框架，組建澳美英三邊安全夥伴機制（AUKUS），還通過演習、航行等加強在本區域中的軍事存在。

中國則在2019年發表《國防白皮書》，指責美國挑起大國競爭，加強盟友關係針對中國，並對日益擴大的技術鴻溝及軍力出現脆弱性表達擔憂。北京開始擴充核武力量，核彈頭庫存規模從2020年至2023年翻倍超過500枚。這對中美可能陷入任何衝突有非常重要的影響，尤其是在台海。

弗拉維指出，美國過去四年利用「2+2」外長、防長會議機制，擴大加深與盟友的政治關係。同時，還利用七國集團（G7）和歐盟等盟友在中國問題上廣泛接觸，在經濟政策上建立共同立場。

中國則在外交上通過三招制衡美國，包括擁抱俄羅斯、分化歐洲，以及包括金磚國家擴員等來主導區域組織，以支援中國偏愛的政策。

經濟制衡方面，拜登政府延續特朗普政府的對華關稅，同時在科技領域實施出口限制，讓中國難以從美國獲取包括半導體等涉及國家安全的技術。

中國近年收緊對科技方面民營經濟的管理，並整合至國有部門，以平衡國安和發展需求，同時在受美國出口限制影響的關鍵領域進一步增加補貼。北京也通過「雙迴圈」推動國內需求成為增長源，並以出口市場多元化，減少供應鏈中的依賴性，實現去風險化。

弗拉維認為，中美相互制衡反映冷戰結束後大國政治的回歸，在可預見的未來將持續是中美關係的核心動力。面對各項議題不斷被安全化，兩國相互制衡的烈度還可能升級，未來世界因此可能一分為三，協力廠商國家也將受到中美雙方越來越大的壓力。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

