中國商務部：對歐盟乳製品展開反補貼立案調查

在歐盟委員會8月20日披露對自中國進口純電動汽車徵收最終反補貼稅的決定草案後，中國商務部8月21日宣布，決定自21日起對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。



商務部稱，7月29日收到中國奶業協會和中國乳製品工業協會代表國內乳製品產業正式提交的反補貼調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。根據《中華人民共和國反補貼條例》第十六條規定，2024年8月7日，商務部就有關反補貼調查事項向歐盟政府發出磋商邀請，並於8月14日與歐盟政府進行了磋商。

商務部稱，依據《中華人民共和國反補貼條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品的有關情況、中國同類產品的有關情況、申請調查產品對國內產業的影響、申請調查國家（地區）的有關情況等進行審查。

歐盟旗幟：2024年7月17日，在新一屆歐洲議會全體會議舉行當天，歐盟旗幟在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的議會大樓內懸掛。（Reuters）

根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人相關乳製品的合計產量在2020年、2021年、2022年、2023年和2024年第1季度均佔同期中國同類產品總產量的主要部分，符合《中華人民共和國反補貼條例》第十一條和第十三條有關國內產業提出反補貼調查申請的規定。

申請書主張，申請調查產品接受歐盟及其成員國政府的補貼，歐盟相關乳製品產業（企業）可能受益的補貼項目共計20項。經初步審查，商務部認為申請書中包含《中華人民共和國反補貼條例》第十四條、第十五條規定的反補貼調查立案所要求的內容及有關證據。

商務部指，根據上述審查結果，依據《中華人民共和國反補貼條例》第十六條的規定，決定自2024年8月21日起對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查。