美國大選｜男女大不同？　選舉性別投票傾向「鴻溝」加劇

民調數據和選舉分析師說，美國總統選舉不僅使兩黨政治分歧日趨嚴重，更凸顯出男性選民和女性選民的投票傾向「鴻溝」。



法新社報道，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）是一名擁有非洲和印度血統的女性，並強力捍衛女性墮胎權，而共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）經常發表貶低女性的言論，並支持限制墮胎權。

根據本週公布的哥倫比亞廣播公司（CBS）民調結果，56%的受訪女性說會投票給賀錦麗，44%表示支持特朗普。男性的情況相反，54%的受訪男性支持特朗普，45%說會投票給賀錦麗。

圖為2024年8月20日，美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪密西根州，獲支持者簇擁。（Reuters）

錫耶納／《紐約時報》近日的民調數據，男女選民之間的差距更為明顯。56%的女性選民支持賀錦麗，只有35%支持特朗普；52%的男性選民表示更喜歡特朗普，39%選擇賀錦麗。

美國總統拜登星期一（8月19日）在民主黨全國代表大會發表告別演說時特別提到，特朗普「將在2024年發現女性的力量」，併力挺賀錦麗成為美國的下屆總統。

拜登所指的是最高法院2022年推翻了保護女性墮胎權的1973年羅訴韋德案裁決。特朗普公開說過，最高法院廢除美國聯邦賦予女性墮胎權，是他的功勞。

多年來，美國女性選民一直傾向於民主黨，但分析人士說，在這次總統選舉，性別投票差異格外明顯。

圖為2024年8月20日美國副總統兼民主黨總統參選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）出席在威斯康星州密爾沃基舉行的競選集會。（Reuters）

頗具影響力的民調專家倫茨（Frank Luntz）最近在美國有線新聞網絡（CNN）說：「這不是差距，而是一條鴻溝。」

他說：「這是我們從來沒有見過的情況。」

倫茨甚至大膽預測，「兩性之間對於該投票給誰的爭鬥將導致一些人離婚。」

美國2024年總統選舉將在11月5日舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

