中國以間諜罪起訴日本製藥公司員工

日本共同網21日援引日本政府相關人士消息報道稱，2023年3月在京被拘的日本藥企安斯泰來製藥（Astellas Pharma）的日籍男員工已被中國檢方以間諜罪起訴。



俄衛網22日引述公司公關負責人稱：「被起訴是事實。由於案件處於審理階段，因此不便發表評論。」

消息稱，日本政府打算繼續向中方做工作，尋求讓他早日釋放。

據此前報道，一名50多歲的日本男子因涉嫌從事間諜活動於2023年3月在北京被捕，當時他正準備登上返回日本的飛機。一名安斯泰來發言人3月26日向日媒證實，該男子系該企業中國分公司的高層，但並未進一步透露其個人訊息。但有知情人士表示，該男子在中國生活了20多年，還參與了中國日本商會的工作。該商會由進駐中國的日系企業組成，會員包括大型商社及銀行、汽車廠家等約600家公司。

中日關係：圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場上的中國國旗和日本國旗。（Getty）

中國外交部發言人曾就此事表示，據瞭解，中方有關部門3月依法對一名日本公民採取了刑事強制措施並進行審查。該日本公民涉嫌從事間諜活動，違反《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反間諜法》，中方已經按照《維也納領事關係公約》和《中日領事協定》的相關規定，向日本駐華使館進行了通報。

發言人強調，中國是法治國家，所有來華的外籍人員必須遵守中國法律，違法犯罪者必被依法追究。近年來，日本公民類似案件屢有發生，日方應當加強對本國公民的教育和提醒。