韓國京畿道酒店7死12傷大火：醒目女臨危不亂　躲客房一處保命

韓國京畿道富川市遠美區中洞一棟9層樓、有63間客房的酒店8月22日晚間7時39分發生火災，火勢和有毒氣體從無人入住的8樓810號客房蔓延至8、9樓，導致7名韓國籍人士死亡、12人輕傷或重傷。



火災發生時共有27人投宿，當中包括一名護理學女大學生。她租住的客房雖與起火點距離，卻能冷靜應對眼前險境。她報警後切實執行消防人員指示，運用自己學過的知識，撿回一命。

酒店職員稱，火災發生前有入住810號房的客人反應房中有燒焦味，要求換房，因此起火時810號房沒有人。有關方面推測，起火原因或包括電線漏電，不是因為有人在房內吸煙。

▼有2人跳樓逃生時，因救生氣墊翻轉而死亡。調查發現，氣墊已超過使用年限。外界批評，為何消防人員「沒有固定」氣墊。

火災時有人跳樓逃生，因救生氣墊翻轉而死亡。（YouTube@JTBC News）

火災時有人跳樓逃生，因救生氣墊翻轉而死亡。（YouTube@JTBC News）

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A入房後撲到窗前，看到外面濃煙快速擴散，評估自己應該很難往下走，於是躲進浴室，馬上致電報警求助。她按照消防員指示，用毛巾堵住浴室門縫隙，又將以往聽說過的方法用出來，包括開啟花灑放水緩減煙霧入侵。

她在接受韓國媒體訪問時憶述：「不知道究竟在浴室裏等了多久」。她說，自己尚有意識的最後一刻，她聽到有人在敲門，但已沒力氣應門。

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住在她對面807號房一男一女房客則沒她那麼幸運，他們在起火的21分鐘後嘗試從8樓跳到消防員設置的氣墊上，但因太過心急，先跳下來的女子並未落到正確位置，氣墊也因此翻面。再來就是男子未有聽到防員的叫喊阻止便跳下來——這兩名房客最終不幸死亡。

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