德國西部音樂節3死8傷持刀襲擊案：疑犯對警自首　ISIS承認責任

德媒8月25日稱，23日在西部城市索林根（Solingen）市中心的Fronhof市集廣場進行持刀襲擊的疑犯已落網。案中3人死亡、8人受傷。涉案男子已被警方拘留。新華社引述德媒稱，疑犯是主動自首。



案發前索林根舉行建城650周年慶祝活動，但作為活動一部份的音樂會發生持刀襲擊事件，一名男子持刀隨意刺向路人，導致3人死亡、8人受傷，其中5人傷勢嚴重。

德國北萊茵-威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia，簡稱北威州）內政部長羅伊爾（Herbert Reul）8月24日告訴德國ARD廣播公司，警方已逮捕「真正的疑犯」，並將他拘留。

警方在案發後大舉搜捕，24小時後將「真正的疑犯」拘捕。羅伊爾稱當局並已找到可將涉案男子定罪的證據。

2024年8月23日，德國西部城市索林根（Solingen）舉行音樂節期間，一名男子用刀隨意襲擊身邊的觀眾，造成3死8傷。圖為當地警方24日進入一棟收容難民的庇護中心搜捕疑犯。（Reuters）

新華社引述德媒報道，疑犯是主動投案自首。據報道，德國安全部門稱疑犯23日晚、即案發同日晚上向警方自首。他被發現時渾身濕透，衣服很髒且沾滿血漬。疑犯當時走向警員並說：「我就是你們要找的人。」

警方拒評《明鏡周刊》有關疑犯穿血衣自首的報道。

羅伊爾在接受當地電台訪問時證實疑犯向警方自首的消息。

《明鏡周刊》稱，疑犯是26歲的敘利亞人，2022年底來到德國，並在德國城市比勒費爾德（Bielefeld）申請庇護。

羅伊爾指，疑犯來自當地一難民庇護中心。

2024年8月23日德國西部城市索林根（Solingen）市中心的Fronhof市集廣場發生持刀襲擊，圖為8月24日，警員到達案發現場調查。案發前索林根舉行建城650周年慶祝活動，但作為活動一部份的音樂會發生持刀襲擊案，一名男子持刀隨意刺向路人，導致3人死亡、8人受傷。（REUTERS）

警方之所以在發布最新消息時強調已拘捕「真正的疑犯」，因為他們在24日拘留一名15歲少年，稱他可能與襲擊事件有關，並真兇仍然在逃。警方之後又在一個難民庇護中心拘捕第二人，即是上文所指的26歲敘利亞男子。

當局指本案受害人彼此之間沒有關聯，也未發現其他作案動機，因此將這宗襲擊視為可能的恐怖主義事件處理。

極為組織ISIS在案發後不久宣稱兇手是一名ISIS士兵，施襲是為巴勒斯坦和各地的回教徒復仇。組織並未對這一說法提供任何證據，外界也不清楚襲擊者與ISIS的關係有多密切。