俄衛網8月27日引述文件共享網站Megaupload和Mega的創辦人Kim Schmitz毫不懷疑，即時通訊應用程式Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）的被捕由美國政府協調。



早些時候，巴黎檢察官辦公室新聞處告訴俄羅斯衛星通訊社，杜羅夫被審訊的案件涉及12項罪行，其中大部份是網絡犯罪。

多特康姆在社交網絡X上回應有關對杜羅夫案件的指控時寫到：

令人憤慨。這將是一場艱苦卓絕的持久戰。(標籤——編者注）『釋放杜羅夫』。由於這些指控的規模、數量和名譽破壞方式，我毫不懷疑美國政府正在協調此事。只有不正常的拜登的司法部才會使用如此骯髒的法律手段。

杜羅夫24日晚間在巴黎勒布爾熱機場遭扣押。據法國媒體消息，擁有法國國籍的杜羅夫在法國通緝名單中。

杜羅夫可能出於Telegram拒絕與當局合作等原因而被認為涉及多宗罪行，包括恐怖主義、販毒、欺詐和洗錢在內的指控。據媒體消息，杜羅夫或將面臨最高20年監禁。

圖為杜羅夫2012年1月在德國慕尼黑出席論壇活動。（Getty）

俄羅斯駐法國大使館告訴衛星通訊社，法國政府暫時沒有針對杜羅夫遭到羈押事件展開合作的意向。