指中國軍機侵犯領空　日本強烈抗議　高官拒評與中國大使談話內容

日本防衛省8月26日確認有中國軍機侵犯領空，自衛隊飛機隨即應對，也向中國表達抗議。日本內閣官房長官林芳正8月27日稱，以向中方作強烈抗議，指這威脅中國安全的舉動完全不能接受。他說，不會就日本召見中國駐日大使交談的內容進行評論。



林芳正27日出席例行記者會時說，中國的行為不僅嚴重侵害日本主權，也威脅日本安全。

他說，日本將繼續監視中國在日本附近日益增加的軍事活動，並將為任何侵犯領空的行為做好充分準備。他拒絕對東京和北京之間外交談判細節發表評論。

日本防衛省說，當地時間星期一（8月26日）上午11時29分至31分，中國一架Y-9情報收集機侵犯長崎縣五島市男女群島近海的日本領空。這是日本自衛隊1958年啟動對領空侵犯措施以來，首次確認有中國軍機侵犯領空。

日本外交部發表聲明說，外交部事務次官岡野正敬下午5時許，將中國駐日本大使館臨時代辦施泳召至外交部，對此提出強烈抗議，並要求防止同類事件再次發生。施泳對此回應說，將向本國報告此事。

日本放送協會（NHK）報道，中國軍機先是在上午10點40分左右，在男女群島東南海岸上空盤旋。到11點29分，飛機從男女群島海岸約22公里的東部進入日本領空，並持續約兩分鐘。之後，軍機飛出日本領空後仍在周邊盤旋，一直到下午1時15分左右才返回中國。

事發時，日本航空自衛隊新田原基地（宮崎縣）的F-15戰鬥機和築城基地（福岡縣）的F-2戰機緊急升空應對，對中國軍機發出警告。NHK報道，過程中日方沒有使用信號槍等武器作為警報。

日本防衛省2024年8月26日確認有中國軍機侵犯領空，自衛隊飛機隨即升空應對。防衛省稱8月26日上午11時29分至31分，中國一架Y-9情報收集機侵犯長崎縣五島市男女群島近海的日本領空。這是日本自衛隊1958年啟動對領空侵犯措施以來，首次確認有中國軍機侵犯領空。圖為防衛省網站發布的Y-9飛行路線圖。（日本防衛省網站）

觀察認為中國意在試探日本反應時間

日本當局正在分析中國軍機侵犯領空的動機。觀察人士認為，中國這麼做是要試探日本的反應時間。

NHK說，除軍機以外，過去曾發生兩次中國非軍用飛機侵犯領空事件。在釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊，2012年中國國家海洋局的固定翼飛機和2017年從中國海警局船隻起飛的小型無人機曾侵犯領空。

日本防衛省2024年8月26日確認有中國軍機侵犯領空，自衛隊飛機隨即升空應對。防衛省稱8月26日上午11時29分至31分，中國一架Y-9情報收集機侵犯長崎縣五島市男女群島近海的日本領空。這是日本自衛隊1958年啟動對領空侵犯措施以來，首次確認有中國軍機侵犯領空。圖為防衛省網站發布的Y-9飛行路線圖。（日本防衛省網站）

日本和中國船隻曾在爭議地區發生對峙事件，尤其是在尖閣諸島，加劇外交緊張態勢。近年來，北京對這些島嶼的主權申索變得更加強硬，東京曾報告這一帶出現中國海岸警衛隊船隻、一艘海軍艦艇，甚至一艘核動力潛水艇。

這幾年日本不斷加強與美國的安全關係，增加國防開支，並致力建立「反擊」能力，以對抗中國在本區域的影響力。同時，日本還強化與菲律賓和韓國的軍事關係。

此前，日本幾乎每年都會確認到俄羅斯飛機侵犯領空。最近一次是在202310月，疑似是俄羅斯飛機的一架直升機在北海道根室半島近海，侵犯日本領空。