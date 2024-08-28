古特雷斯：海平面上升威脅太平洋島國存亡　向全球發求救訊號

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）表示，太平洋島國海水溫度的上升速度是全球上升速度的三倍。他在一個論壇上向全球發出「求救信號」（SOS），敦促各國政府加強氣候行動，拯救全球海洋。



在湯加首都努庫阿洛法（Nukuʻalofa）出席太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）的古特雷斯，8月27日引述世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）發布的報告指出，西南太平洋受海平面上升的威脅最為嚴重，部份地區海平面的上升幅度是過去30年全球平均的兩倍以上。

古特雷斯指出：「我來湯加是為了就海平面上升問題向全球發出求救信號，請拯救我們的海洋（Save Our Seas）。」

他強調，海平面上升正在加劇風暴潮和沿海洪水的頻率和嚴重程度。洪水淹沒了沿海社區。破壞漁業、農作物、污染淡水，所有這些都使太平洋島國面臨嚴重威脅。

古特雷斯表示，太平洋島嶼面臨獨特的風險，因為那裏的平均海拔僅為一到兩米，約九成人口居住在距離海岸五公里的範圍內，有一半的基礎設施距離海邊不到500米。

他呼籲世界各國領導人大幅削減全球碳排放量，迅速淘汰化石燃料，並大規模增加氣候適應投資，以保護人們免受當前和未來風險的影響。

2024年6月5日，美國紐約，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）在氣候特使會談中發表講話。（Reuters）

他說：「如果不大幅削減碳排放量，到本世紀中葉，太平洋群島的海平面預計將至少再上升15厘米，沿海地區每年有30天將出現洪水。」

世界氣象組織27日發布的報告顯示，過去30年，太平洋一些地區的海平面上升約15厘米，高於全球平均9.4厘米的升幅。

報告說，太平洋地區去年通報的風暴和洪水等災害超過34宗，造成200多人死亡，但只有三分之一的發展中島國擁有預警系統。

世界氣象組織秘書長紹羅（Celeste Saulo）表示：「愈來越明顯的是，我們很快就沒有時間扭轉局面了。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

