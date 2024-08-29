美媒： 白宮氣候特使波德斯塔或9月初訪華

美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔（John Podesta）據報下週訪華，與中國氣候變化事務特使劉振民會面，預計兩人將就削減全球排放和增加對貧窮國家資助等議題進行討論。



彭博社8月28日引述知情人士透露，波德斯塔將在9月的第一週啟程訪華，與劉振民會面。白宮已確認波德斯塔的行程，但拒絕透露具體日期，中國官方則尚未證實。

波德斯塔和劉振民今年5月在華盛頓舉行首場會晤，預計兩人接下來的會談內容將以此為基礎，尋求鞏固兩國在能源轉型方面的合作、減少二氧化碳等一系列溫室氣體的排放。

兩人預計還將討論2025年後發達國家對發展中國家的支持規模，以協助發展中國家加速綠色轉型。儘管中國是發展中國家，但不少國家呼籲中國擴大支持貧窮國家的規模。

圖為2023年3月6日，美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔在德州一個活動上發言。（REUTERS）

報道稱，波德斯塔訪華是近期一系列中美外交的一部分。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）本週訪問中國，與中共中央外辦主任、中國外長王毅舉行了兩天的戰略溝通。

據白宮公布的新聞稿，沙利文和王毅「強調採取具體步驟應對氣候危機的重要性」，並歡迎在波德斯塔訪華期間進一步討論。

報道形容，這次會談正值一個關鍵時刻。距離在阿塞拜疆舉行的第29屆聯合國氣候變化大會只剩不到三個月時間，同時美國大選也將決定美國應對全球變暖污染的方法。

目前中美兩國都尋求在非官方、非政府組織之間建立聯繫，開展更深層的合作。即使共和黨籍總統候選人特朗普（Donald Trump，又稱川普）當選、兩國官方互動降溫，這些組織也能維持中美在氣候問題上繼續合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

