特朗普具爭議傳記電影　或在美國大選前上映「贈慶」

一部關於美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）的有爭議傳記電影，將於10月在美國上映。



法媒8月30日引述美國娛樂網站《Hollywood Reporter》報道，小型獨立電影公司貝理雅克利夫娛樂公司（Briarcliff Entertainment），計劃在距離美國總統選舉日不到一個月時，向美國觀眾推出這部電影。

這部電影的內容涉及特朗普強姦第一任妻子以及有多名律師揚言要提控他的情節。電影片名與特朗普參與的實況電視節目《飛黃騰達》（The Apprentice）同名。

貝理雅克利夫娛樂公司沒有回應法媒的置評請求。

關於特朗普年輕時期，為紐約房地產大亨的《The Apprentice》，今年5月在康城影展造成轟動。在影片中飾演年輕特朗普的施巴斯坦史丹（Sebastian Stan），在康城影展獲得了廣泛好評。

《The Apprentice》被討論最多的一幕，是特朗普被首任妻子伊萬娜（Ivana Trump）取笑又胖又禿頭後，強姦了伊萬娜。已在2022年去世的伊萬娜，生前在與特朗普進行離婚訴訟期間曾指控特朗普強姦她，但後來撤回了指控。

特朗普與首任妻子伊萬娜。（Getty Images）

影片中還顯示特朗普患有勃起功能障礙，曾接受抽脂和植髮手術。

《The Apprentice》5月在康城首映後，特朗普的律師團揚言要起訴電影製片人，稱這部電影為「垃圾」和「惡意誹謗」。

值得一提的是，《The Apprentice》的早期投資者之一是支持特朗普的億萬富豪斯奈德（Dan Snyder）。據報道，他對片中對於特朗普的刻畫感到不滿，並試圖阻止電影上映。

《Hollywood Reporter》報道，斯奈德現已撤回對《The Apprentice》的投資。

另據《洛杉磯時報》報道，《The Apprentice》定10月11日在美國電影院上映。

現在距離美國總統選舉日僅兩個月時間，特朗普和民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）都在全力拉票。在美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退選後才接棒的賀錦麗人氣直升，令特朗普倍感壓力。

彭博社和Morning Consult的民調發現，賀錦麗在七個搖擺州中的六個州領先。福克斯民調顯示賀錦麗在戰場州的支持率有所上升。路透社／益普索的最新全國民調顯示，賀錦麗以45％領先特朗普的41％。

本文獲《聯合早報》授權轉載

